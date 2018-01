Uomini e Donne anticipazioni | salta di nuovo la scelta di Paolo | la soluzione proposta

Uomini e Donne - nuove corteggiatrici : torna l’ex di Monte e non solo : Uomini e Donne, le nuove corteggiatrici: Jessica Cerniglia, Alessandra Costa e Karin Bonucci Nella nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne sono arrivate le corteggiatrici per l’appuntamento al buio. Mariano Catanzaro ha visto così scendere delle bellissime Donne solo per lui, in ogni caso alcune si sono dichiarate anche per Nicolò Brigante. Tra […] L'articolo Uomini e Donne, nuove corteggiatrici: torna l’ex di ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata (5 gennaio). Si completa il programma con i 1500 metri : tra le donne vince l’olandese Lotte van Beek - tra gli Uomini si impone il russo Denis Yuskov : Si alza il sipario sugli Europei di Speed skating 2018: a Kolomna, in Russia, oggi è in programma la prima giornata di gare sulla pista che assegnerà i titoli continentali. In programma le gare dei 500 e dei 1500 metri, maschili e femminili. Nella distanza più breve, tra le donne, difenderanno i colori azzurri Francesca Bettrone ed Yvonne Daldossi, mentre nei 1500 metri toccherà a Gloria Malfatti, Francesca Lollobrigida e, ancora una volta, ...

Uomini e Donne - le nuove puntate lunedì. A fine gennaio l'esordio di Mariano Catanzaro : Si riaccende il pomeriggio di Canale 5: lunedì 8 gennaio alle 14.45 il nuovo appuntamento con ' Uomini e Donne' . Il programma leader del pomeriggio con oltre 3 milioni medi di telespettatori pari ad ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : ancora critiche per Anna Tedesco! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: scatta un bacio tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani nell'ultima registrazione e il gossip sulla coppia si scatena.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:01:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Sonia ed Emanuele - scambio di messaggi dopo l’addio : “Ci vuole altro!” - Mauti risponde : Uomini e Donne gossip, Sonia ed Emanuele, scambio di messaggi dopo l’addio: “Ci vuole altro!”, la bella risposta di Mauti L’annuncio è arrivato appena dopo Natale: il 26 dicembre Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini hanno dato ufficialità al loro addio. La storia non poteva continuare. Troppe incognite, troppi errori da parte di entrambi. La coppia […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sonia ed Emanuele, scambio di ...

Maria De Filippi furiosa con Mario Serpa? L'opinionista perde il suo posto a Uomini e Donne? Ecco cosa è successo : Maria De Filippi furiosa con Mario Serpa? L'opinionista perde il suo posto a Uomini e Donne? Ecco cosa è successo Maria De Filippi a Uomini e Donne è furiosa con un opinionista del programma ...

Uomini e Donne oggi : Sabrina Ghio si è fidanzata? Gli indizi : Uomini e Donne, Sabrina Ghio ha ritrovato l’amore? Gli indizi social Non è andata affatto bene a Sabrina Ghio, ma forse ora potrebbe aver trovato l’amore. L’ex allieva di Amici è arrivata a Uomini e Donne con l’intento di trovare finalmente l’amore e iniziare a fare la fidanzata. La bellissima donna è infatti diventata mamma […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Sabrina Ghio si è fidanzata? Gli indizi proviene ...

Uomini e donne - la De Filippi in rotta con un opinionista del programma. Sarà escluso? : Uomini e donne, come saprete, tornerà lunedì 8 gennaio 2018. Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi, tuttavia, sanno bene che durante il periodo natalizio sono andati avanti con le registrazioni: dalla scelta del nuovo tronista Mariano Catanzaro alla scelta-no scelta di Paolo Crivellin. Ed ovviamente alle mitiche vicissitudini di Gemma e George che non smettono di stupire né di annoiare il pubblico del Trono Over. Uomini e donne, ...

Uomini e Donne : un ballo per Gemma e Giorgio con finale speciale : Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma balla con Giorgio e si baciano Si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne e ancora una volta, Gemma e Giorgio sono finiti al centro dell’attenzione. Prima di parlare dei due protagonisti del programma, il cavaliere del parterre maschile Domenico ha raccontato di aver sognato Tina […] L'articolo Uomini e Donne: un ballo per Gemma e Giorgio con finale speciale proviene da ...

