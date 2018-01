Uno psichiatra lancia l' allarme sulla salute mentale di Trump

'Mio fratello Liam? Gli serve Uno psichiatra' : La sorte implacabile dei fratelli monelli, e serpenti, più famosi del rock: da quando gli Oasis non esistono più, se non nei sogni dei fan più devoti e di qualche impresario goloso, tra loro è un ...

"Non ho nostalgia degli Oasis. Mio fratello Liam ha bisogno di Uno psichiatra" : Ha compiuto da poco 50 anni ed è entusiasta come un ragazzino del suo ultimo lavoro discografico Who Built the Moon? "Lo ascolto tutti i giorni: è senza dubbi il mio disco preferito", racconta a Vanity Fair Noel Gallagher, chitarrista e cantautore inglese, già leader degli Oasis, di cui ha fatto parte fino al 2009 insieme a suo fratello Liam, con cui oggi ha un rapporto burrascoso. Tra i due sono piovuti insulti e a nulla ...