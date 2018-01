Un altro regista nel mirino | quattro donne l' accusano di averle aggredite sessualmente

Beatrice Buffadini/ Nuove accuse contro un regista : “Mi invitò a casa per un provino ma voleva altro ” : Beatrice Buffadini , attrice di Forlì accusa un regista : la invitò nella sua abitazione per un provino ma la parte sarebbe stata sua solo in cambio di "altro". Lei andò via.(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 18:52:00 GMT)

Kevin Spacey cancellato da un film di Ridley Scott. Il regista rigira le scene con un altro attore : Prosegue la censura nei confronti di Kevin Spacey, finito nel tritacarne mediatico dopo le accuse di aver molestato un ragazzo di appena 14 anni (l'episodio risale a oltre 30 anni fa). L'attore sarà cancellato dal film di Ridley Scott sul rapimento di John Paul Getty III, avvenuto in Italia el 1973, intitolato "All the money in the world".Dal film, già girato e la cui uscita negli Stati Uniti era stata fissata per il ...