Ultime novità contratti statali 2018 e scuola | aumenti stipendi € 73 e

Ultime contratto scuola 2018 : novità oggi 3/01 - aumenti stipendi di € 130/140? Video : Si continua a trattare sugli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo del contratto degli statali del 2018. Novita' arrivano dall'incontro tenutosi nella giornata di ieri che ha sancito la riapertura delle trattative per il nuovo contratto della scuola con i sindacati. Nel tavolo è emerso il problema delle risorse: confermati gli aumenti degli stipendi dei docenti e degli impiegati della scuola per 85 euro ...

Ultime pensioni anticipate 2017 : quota 64 - età e donne - novità su 'uscita' 2018 Video : Arrivano novita' per il 2018 sulle #pensioni anticipate, soprattutto per le donne e l'eta' per l'uscita da lavoro, mentre è al termine la #pensione anticipata con quota 64 per i lavoratori del settore privato con quota 96 al 2012 [Video], nonché l'opzione donna. In attesa dell'aumento di 5 mesi dettato dall'aspettativa di vita che portera', dal 2019, le #pensioni di vecchiaia a 67 anni e agli oltre 43 anni di contributi per la pensione ...

Scuola - Ultime novità maestre : fuori GaE 43 mila - a rischio docenti di ruolo Video : Via dall'insegnamento nella #Scuola i docenti che non sono laureati. All'indomani della sentenza del Consiglio di Stato che lascera' fuori decine di migliaia di maestre con titolo di studio di diploma magistrale, anche i docenti che sono entrati gia' in ruolo rischiano il posto. In tutto, secondo quanto riporta Repubblica di oggi, 29 dicembre 2017, sarebbero cinquemila le maestre che hanno gia' un contratto a tempo indeterminato, anche se con ...

Ultime contratti statali : novità oggi 28 dicembre - quando il rimborso di € 570? Video : Dopo il rinnovo del contratto degli #statali dei ministeri, degli entri fiscali e della previdenza, l'attesa si sposta sul rinnovo dei contratti e sugli aumenti degli stipendi della scuola e della sanita', i comparti con più dipendenti pubblici interessati. In tutto, due milioni e 700 mila lavoratori 1 milione e 200 mila per la scuola, 800 mila per la sanita' che ancora attendono il rinnovo dei contratti dopo 8 anni di blocco. Ancora vari i nodi ...

Vittime Amianto - le Ultime novità contenute nella Legge di Bilancio Video : La Legge di Bilancio 2018 [Video] contiene molte nuove norme tra le quali bisogna mettere in evidenza quella relativa alla proroga dell'erogazione del contributo a favore dei malati di mesotelioma, derivante dall'esposizione all'#Amianto. Il contributo sara' fornito sino al 2020, estendendo di fatto di tre anni la durata di quanto era gia' stato stabilito in precedenza. Il massimo del contributo previsto sara' di 5600 euro. Il costo annuale per ...

Ultime pensione anticipata 2017 : novità uscita nel 2018 dei precoci quota 41 Video : Anche per il 2018 sara' confermata la #pensione anticipata di uscita dei lavoratori #precoci con quota 41 anni di contributi. Si tratta dei contribuenti che abbiano iniziato a lavorare molto giovani e che, in base alle nuove #Pensioni anticipate introdotte dalla legge 232 del 2016 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio del 2017, possano mirare all'uscita con 41 anni di contributi versati. Ma anche gli ulteriori ...

Ultime contratti statali 2017 : novità aumenti salari di 105 e 115 euro - a chi? Video : Due le novita' di oggi in merito alla trattativa all'Aran tenutasi ieri per rinnovare i contratti dei dipendenti #statali e aumentare gli #Stipendi. La prima riguarda l'ipotesi di far slittare gli aumenti degli stipendi a regime, ovvero gli 85 euro di incrementi in busta paga promessi. La seconda, invece, prevede la possibilita' di aumentare il reddito di particolari categorie di statali assicurando un bonus extra, il cui importo è ancora in ...

Ultime pensione anticipata 2017 : novità uscita 2018 e 2019 Ape - precoci e cumulo Video : Con i cinque mesi in più richiesti per le #Pensioni di vecchiaia e per la #pensione anticipata dal 2019, scatteranno requisiti più gravosi per andare in pensione. Infatti, la pensione di vecchiaia dal 2019 maturera' all'eta' di 67 anni, mentre le pensioni anticipate saranno accessibili solo con un numero elevato di anni di contributi: 43 e 3 mesi per i lavoratori, 42 e 3 mesi per le contribuenti. Ma l'innalzamento delle eta' e dei requisiti di ...

Ultime novità contratti statali 2017 - oggi 20/12 : buste paga - 50 euro per tutti Video : Parte oggi quella che probabilmente sara' la trattativa finale per il rinnovo dei contratti #statali con l'obiettivo di chiudere entro due giorni e assicurare gli aumenti degli stipendi ai dipendenti del pubblico impiego per le prime mensilita' del 2018. Le Ultime novita' sul rinnovo del contratto degli statali riportate da ''Il Sole 24 Ore'' parlano di aumenti di stipendi sostanzialmente uguali per tutti, dato che i tempi per procedere ...

Pensioni : le Ultime novità dalla Camera e lo scontro Di Maio-Berlusconi Video : Continua lo scontro politico sulla riforma #Pensioni mentre si avvia verso l'ok a Montecitorio la legge di Bilancio 2018. Tra le misure sinora varate nell'iter parlamentare della manovra economica alla Camera dei Deputati in materia previdenziale l'ampliamento dell'Anticipo Pensionistico sociale e l'introduzione di sconti contributivi [Video] per la pensione anticipata delle donne madri. Ancora nessuna novita' sulla eventuale proroga di #Opzione ...

Ultime contratti statali 2017 - scuola : novità oggi 19/12 - dimezzati gli 85 euro? Video : Novita' sul nuovo del contratto degli #statali e, nel dettaglio, dei docenti e del personale Ata della #scuola arrivano dalla trattativa in corso all'Aran per il rinnovo e per gli aumenti degli stipendi. Secondo i sindacati, infatti, sarebbe a rischio l'aumento delle retribuzioni di 85 euro mensili scaturito dall'accordo di poco più di un anno fa proprio tra Governo e sindacati. E, tra i lavoratori statali, i più penalizzati potrebbero essere i ...

Ultime contratti statali 2017 : novità stipendi oggi 17/12 - spunta bonus del 20% Video : Arrivano novita' sul rinnovo dei contratti #statali 2017 alla vigilia dei primi accordi che potrebbero essere firmati gia' nella prossima settimana all'Aran, con nuove voci di aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Infatti, come riporta Il Messaggero, mercoledì 20 dicembre 2017 potrebbe arrivare il rinnovo del contratto degli statali che lavorano nei ministeri e negli enti che costituiscono le Funzioni centrali, compresi l'Inps e le ...

Ultime novità : i requisiti per andare in pensione nel 2019 Video : Le Ultime novita' sulla riforma #Pensioni al 15 dicembre 2017 concernono l’ufficialita' in Gazzetta ufficiale relativa all’aumento dei 5 mesi dei requisiti che occorreranno per poter accedere alla quiescenza dal 2019. E’ stato infatti reso pubblico in Gazzetta ufficiale il decreto che certifica le indiscrezioni trapelate nell'ultimo periodo. Ecco come si potra' andare in pensione dal 2019 e cosa cambia e per chi. Pensioni, dal 2019 servono 5 ...

Riforma pensioni - Cgil : Ultime novità positive ma restano aspetti negativi Video : La commissione Bilancio di Montecitorio ha dato l'ok all'emendamento dell'esecutivo [Video] che allarga la platea dell'anticipo pensionistico sociale quattro nuove categorie di lavoratori impegnati in mansioni gravose. Così, viene recepita dalla legge di Bilancio 2018 all'esame della Camera, quanto previsto nell'intesa sulla fase due della Riforma #pensioni raggiunta tra il Governo Gentiloni con i sindacati Uil e Cisl, ma con la Cgil gia' scesa ...