Tumori | gli spermatozoi diventano ‘navette’ anticancro 

Scienziati campani scoprono come togliere energia ai Tumori : La lotta al cancro fa un passo avanti. Due Scienziati del Sud Italia, il beneventano Antonio Iavarone e la barese Anna Lasorella, hanno individuato negli Stati Uniti il modo di togliere energia a una...

Salute - Istat : il 66% degli italiani muore per malattie del sistema circolatorio e Tumori : L’Annuario statistico italiano dell’Istat edizione 2017 ha rilevato che le malattie del sistema circolatorio e i tumori si confermano le due principali cause di morte in Italia: il 66% dei decessi è attribuibile a queste patologie. Le malattie del sistema circolatorio occupano il primo posto nella graduatoria delle cause di mortalità per le donne, con un quoziente di 396,6 per 100 mila abitanti, mentre sono al secondo posto nella ...

Tumori : un nuovo studio svela gli effetti dei composti della zucchina gialla sulle cellule tumorali : I ricercatori del Laboratorio de Genotoxicología dell’Universidad de Córdoba e dell’area di genomica e biotecnologia del Centro IFAPA La Mojonera in Almería hanno associato composti della buccia e della polpa della zucchina gialla alla morte di cellule tumorali. In concreto, gli esperti hanno rilevato che alcune vitamine e pigmenti dell’ortaggio rallentano la crescita del cancro in linee cellulari di leucemia umana. Negli esperimenti gli ...

Ecco in quali alimenti si trova il gene responsabile della formazione spontanea di Tumori negli uomini : Uno zucchero chiamato Neu5Gc è collegato alla formazione spontanea di tumori negli uomini. I ricercatori dell’University of Nevada, guidati dallo spagnolo David Álvarez Ponce, hanno analizzato la storia evolutiva del gene CMAH, che permette la sintesi di questo zucchero, e hanno mostrato quali gruppi di animali hanno perso il gene e quindi sono più adatti all’alimentazione umana. Circa 2 milioni di anni fa, gli umani hanno vissuto un cambiamento ...

Tumori testa-collo : nel 2030 un malato su due sarà over 65. Gli uomini si ammalano sette volte di più delle donne : 19 DIC - Entro il 2030, in Italia, tra coloro che sono affetti dal tumore testa-collo, uno su due sarà over 65. Già oggi una persona su tre tra chi è colpito da questo tumore ha superato i 65 anni. ...

Tumori - Italia a più velocità per reti oncologiche : la fotografia della Puglia : Le differenze regionali in sanità sono ancora, purtroppo, una solida realtà. E non fanno eccezioni le reti oncologiche e i percorsi diagnostici terapeutici di assistenza (Pdta) per i malati di tumore. Con il risultato che per i pazienti di alcune aree del Paese tutto è più complicato. Se infatti in Calabria la rete e i Pdta, pur deliberati nel 2015, non sono di fatto mai partiti, il Piemonte può contare su strutture d’eccellenza. Al tema è ...

Tumori - radiologa premiata nel nome di Veronesi : prima regola - accogliere : “Tempo fa al Policlinico di Milano abbiamo migliorato gli ambienti della Radiologia senologica con un progetto di umanizzazione che prevedeva l’intervento di un’artista, Sally Galotti, su un paio di sale del reparto. Si parlava di rendere l’ambiente meno freddo, più accogliente. Sulle prime ero scettica riguardo alla necessità di concentrarsi prioritariamente su questo aspetto. Ma poi ho capito che quello che sembra solo ...

Tumori - il ministro Lorenzin : “Bene la proposta di Malgioglio come testimonial della campagna sul melanoma” : “Accolgo con favore la proposta di Cristiano #Malgioglio, lanciata al @GF_diretta, per fare da testimonial ad una campagna del @MinisteroSalute sul #Melanoma, malattia che si combatte soprattutto con prevenzione e costante monitoraggio. @infoMalgioglio ti aspettiamo per parlarne”. Lo scrive su twitter il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, commentando la proposta lanciata da Cristiano Malgioglio durante il Grande Fratello ...

Tumori : il nucleo della cellula tumorale “come una casa intelligente” - italiani svelano gli interruttori per “spegnerle” : Un approccio innovativo è stato studiato da un team di scienziati italiani che da anni vanno a caccia del punto debole del tumore e hanno concentrato la loro attenzione su alcuni ‘guardiani’ dell’integrità del genoma: il gruppo di Fabrizio d’Adda di Fagagna, ricercatore dell’Istituto Firc di Oncologia Molecolare (Ifom) di Milano e dell’Istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia ha immaginato il nucleo ...

Tumori : gli anticoagulanti riducono il rischio cancro alla prostata : Uno studio dell’Universita’ di Bergen pubblicato su Jama Internal medicine ha rilevato che gli anticoagulanti hanno la capacita’ di ridurre il rischio di cancro, specialmente tra gli over 50. I ricercatori hanno analizzato i dati di 1.256.725 persone che sono nate in Norvegia tra il 1924 e il 1954 e lo hanno fatto grazie al Registro nazionale norvegese, al Database delle prescrizioni del Paese e al Registro nazionale del ...

Cura i Tumori con gli ultrasuoni : Le Iene a Tertenia smascherano la dottoressa - Sardiniapost.it : Una diagnosi lampo: due tumori, uno al pancreas e uno al fegato. Apre così il servizio tv andato in onda ieri sera su Italia Uno (reti Mediaset) l'inviato che si è appena steso nel lettino del medico ...

Patatine e Tumori : i consigli per abbattere la concentrazione di acrilammide : Ben pochi conoscono il significato del termine acrillammide, eppure, secondo gli esperti, rappresenta una delle sostanze cancerogene con cui entriamo più spesso a contatto. Si trova soprattutto...

Tumori rari : nasce la rete nazionale per garantire le cure migliori : nasce la rete nazionale dei Tumori rari, un cambiamento epocale per i pazienti colpiti da queste patologie. Potranno entrare nei “nodi” della rete e accedere ai migliori trattamenti nei centri con alta esperienza: in questo modo avranno in tempi ragionevoli una seconda diagnosi, perché la prima nel 40% dei casi si rivela inidonea, situazione che determina frequenti migrazioni regionali con un forte impatto economico sulle famiglie dei malati e ...