Trovati i resti dell’ultimo grande asteroide caduto sulla Terra 

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Importante scoperta del gruppo dell’australiana Curtin University guidato da Aaron Cavosie pubblicatarivista Geology e riportata anche sul sito della rivista Science. Sono statii frammenti vetrosi dell’ultimoTerra. Da quanto si apprende il suo diametro doveva essere di circa un chilometro quando, 800.000 anni fa, ha colpito il nostro Pianeta in particolare una zona imprecisata del Sud-Est asiatico. Tuttavia il cratere non è stato ancora individuato. Come per gli altri, anche in questo caso l’impatto potrebbe aver modificato il clima, in quanto avrebbe scagliato nell’atmosfera una quantità di materiali tale da bloccare la luce del Sole per mesi o per anni. La regione coinvolta, dove sono stati, si trova tra Asia, Australia e Antartide: si tratta di frammenti vetrosi di varie dimensioni, di cui i ...