Trono classico U&D | il nuovo fidanzato di Sabrina Ghio

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Paolo Crivellin verso la scelta? Emanuele Trimarchi torna? ( Trono Classico) : UOMINI e DONNE , Anticipazioni trono classico e news: Paolo Crivellin tornrà in studio per scegliere? Emanuele Trimarchi tornerà alla corte di Sara Affi Fella?(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne Trono Over e Classico - le gossip news al 4 gennaio Video : #Uomini e Donne torna in onda l'8 gennaio 2018, con tantissime novita' sia per quanto riguarda il trono Over che il trono Classico. Conosceremo il primo tronista ufficiale, ovvero Mariano Catanzaro, che qualche anno fa aveva fatto divertire il pubblico con il suo corteggiamento piuttosto insolito alla bellissima Valentina Dallari. Proprio Valentina è da tempo al centro del #gossip per alcune foto sui social in cui appare eccessivamente magra. ...