Tra Ping pong e tennistavolo | Sfida il campione a Santa

Paulo Dybala/ La Juventus lo spinge verso Raiola? Allegri lo boccia da cenTravanti : “Non nelle grandi squadre” : Paulo Dybala, la Juventus lo spinge verso Raiola? Il retroscena sulla sfida tra agenti. Intanto Massimiliano Allegri lo boccia da centravanti: “Non nelle grandi squadre”(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 15:53:00 GMT)

La Corte suprema respinge il ricorso di Navalny : non potrà candidarsi in Russia : Mosca - La Corte suprema russa ha respinto il ricorso presentato da Aleksei Navalny contro la decisione della Commissione elettorale di non accettare la sua candidatura alle elezioni presidenziali del ...

LIVE Lazio-Fiorentina - Coppa Italia in DIRETTA : 1-0 - miracolo di STrakosha su Chiesa! I viola spingono : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Lazio-Fiorentina, quarto di finale della Coppa Italia 2018 : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00 ...

Bergamo - morto il 15enne Travolto mentre spingeva lo scooter la notte della vigilia di Natale : Il mezzo si era fermato per un'avaria o perché rimasto senza carburante. I suoi organi sono stati donati

Anna Mazzamauro/ Enrico Brignano respinge le accuse : "A breve un'alTra prova che non sono stato io" : Anna Mazzamauro: Enrico Brignano, additato dai social come l'attore che ha picchiato la collega sul set di "Poveri ma ricchi" respinge le accuse e annuncia una svolta.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 04:39:00 GMT)

Pinguino atTraversa la sTrada per salutare il suo amico 'umano' - VIDEO : Perché il Pinguino ha attraversato la strada? Forse perché sapeva che il mondo si sarebbe innamorato di lui. I cani si fregiano del titolo di 'miglior amico dell'uomo', ma le riprese di un Pinguino che raggiunge l'altro lato della strada per vedere il suo amico umano ...

Ghoulam spinge per rienTrare in anticipo : oggi i primi calci a Castel Volturno : Il grave infortunio occorso a Faouzi Ghoulam, fermatosi nel corso della partita di Champions League contro il Manchester City, ha creato un grosso problema a Sarri nella formazione dell’undici titolare azzurro. Il tecnico infatti contava molto nel trio di sinistra dei partenopei con l’algerino nel ruolo di terzino, Hamsik mezzala e Lorenzo Insigne esterno offensivo. Il forfait dell’ex Saint-Etienne ha fatto venir meno diversi ...

I dispositivi di vaping Juul si stanno diffondendo molto velocemente Tra i giovani americani : Juul Labs, produttore di dispositivi di vaping (l’atto di inalare vapori prodotti da un vaporizzatore o da una sigaretta elettronica) con base a San Francisco, si è assicurata 112 milioni di dollari che potrebbero diventare un’offerta di 150 milioni. Il dato è importante perché i dispositivi discreti di Juul si stanno diffondendo velocemente tra gli studenti di scuole superiori e college, nonostante la soglia di età minima ufficiale, e ...

Trascinato nella bufera del Doping Justin Gatlin licenzia l'allenatore : Ai giornalisti in incongito Dennis Mitchell avrebbe confessato che tutti gli sportivi pi in vista del mondo dell'atletica fanno regolarmente uso di sostanze dopanti, incluso il proprio assistito ...

Napoli - ultima domenica prima di Natale col pienone : fiumana di gente nelle sTrade dello shopping : Una fiumana di gente ha invaso le vie di Napoli nell?ultima domenica prima di Natale. Dal centro storico al Vomero, migliaia di persone, tra napoletani e turisti, hanno...