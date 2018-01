Torino | Mazzarri si presenta | “Questo è l’ambiente ideale per me…”

Torino - Mazzarri si presenta : “ho visto giocatori frastornati. Ecco cosa farò sul mercato” : Conferenza stampa di presentazione per Walter Mazzarri. Il neo tecnico del Torino ha parlato ai giornalisti dalla sala stampa dell’Olimpico “Grande Torino”. L’allenatore toscano si è detto molto carico ed entusiasta per questa nuova esperienza: “Credo molto nei rapporti umani. Entrare al Filadelfia e in una società dal passato così glorioso è emozionante. Io ho bisogno di stimoli e ora sono davvero carico. Sono ...

Calciomercato Torino - Mazzarri si porta un pupillo : le ultime : Calciomercato Torino – Il Torino ha deciso per il ribaltone in panchina, via Mihajlovic il presidente Cairo ha deciso di affidarsi a Walter Mazzarri che avrà il compito di risollevare il club granata ed avvicinarsi alla zona Europa League, nella prossima giornata del campionato di Serie A in campo contro il Bologna. Nel frattempo il presidente Cairo si muove sul mercato e prova a regalare all’ex Napoli un pupillo, stiamo parlando di ...

Torino - segui la conferenza di presentazione di Mazzarri LIVE : Mazzarri is back, dall'Inter ai granata, passando per l'esperienza al Watford. Dopo 4 anni l'ex Reggina torna in Italia per allenare il Toro, che ha esonerato Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta in ...

Mihajlovic era della Juve - come cambia il mercato del Torino con Mazzarri : come si legge sulla Gazzetta dello Sport , per la difesa il preferito resta il granata Bonifazi. È stato fatto un sondaggio per arrivare ad Acquah (seguito pure dal Genoa) e Boyé (nel mirino del ...

Torino - dal motivo dell’esonero di Mihajlovic alla scelta di Mazzarri : parla il presidente Cairo : La sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus è stata la classifica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo il ko dell’Allianz Stadium, il Torino ha deciso di esonerare Sinisa Mihajlovic e di affidare la panchina a Walter Mazzarri. Il tecnico serbo paga anche un girone di andata fatto più di bassi che di alti, come confermato dal presidente dei granata, Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’: “Non ...

Mihajlovic esonerato/ Torino news - Walter Mazzarri nuovo allenatore : Cairo spiega la scelta : Mihajlovic esonerato: ufficiale l'addio del tecnico, Walter Mazzarri ha firmato un contratto fino al 2020 con i granata e sarà dunque il nuovo allenatore del club piemontese(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:11:00 GMT)

Mazzarri nuovo allenatore del Torino - Petrachi svela : “Mercato? Ecco cosa faremo” : Il Torino ha deciso di esonerare Mihajlovic e affidare la panchina a Walter Mazzarri che oggi ha diretto il primo allenamento al Filadelfia. Il direttore sportivo dei granata, Gianluca Petrachi, ha commentato così la scelta dell’esonero: “Oggi ha diretto il suo primo allenamento, domani vi renderemo conto meglio dei dettagli intorno al suo arrivo. Di certo, l’esonero è stato difficile: negli ultimi anni non lo avevamo più fatto, ma abbiamo ...

Bologna - a Torino nuovo capitolo della saga Mazzarri : Bologna, 4 gennaio 2018 - A due giorni dalla trasferta di Torino , cambia l'allenatore che guiderà gli avversari dell'Epifania dei rossoblù, che non dovranno più vedersela con l'ex Sinisa Mihajlovic ...

Mazzarri e Torino insieme fino al 2020. Prima sfida col Bologna : Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino. Il tecnico di San Vincenzo, partendo dalla Toscana, ha raggiunto il capoluogo piemontese per discutere i dettagli con la società di Urbano Cairo, ha ...

Mazzarri al Torino - una sfida che è un’occasione. Ma il mister dovrà scongiurare una maledizione molto particolare… : Walter Mazzarri torna in Italia dopo l’esperienza a luci e ombre del Watford in Premier League: pochi mesi lontano dai riflettori, e il tecnico toscano ritrova una panchina della Serie A, per giunta in un club glorioso come il Torino. Per il sanguigno mister che ha scritto alcune delle più belle pagine della storia di Livorno, Reggina, Sampdoria e Napoli è una sfida importante, che può diventare una grande occasione. Il Torino, infatti, ha ...

Torino - ecco come Mazzarri cambierà l'assetto tattico granata : Torino - Ha firmato un contratto biennale in mattinata e nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento del Torino allo Stadio Filadelfia. E' iniziata in fretta e furia l'avventura di Walter Mazzarri ...

Torino-Mazzarri - si passa al 3-5-2 o al 3-4-1-2 : Ljajic trequartista? : Torino-Mazzarri, si passa al 3-5-2 o al 3-4-1-2: Ljajic trequartista? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Mazzarri- Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino. Ufficialità confermata pochi minuti fa. Contratto fino al 2020 e via al nuovo progetto tattico. Addio quasi certo alla difesa a 4 con passaggio sistematico alla linea a tre. Sarà il 3-5-2 il ...

Torino - Ufficiale - Walter Mazzarri nuovo allenatore : Roma, 4 gen. (askanews) Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino e prende il posto dell'esonerato Sinisa Mihajlovic. Lo ha reso noto il club granata con un comunicato sul suo sito web. 'Il ...