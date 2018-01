Torino | alle ricercatrici precarie del Politecnico contratto esteso se sono incinte

Torino - Mazzarri : 'Subito feeling ed emozioni qui - sono carico - allenatore come un artista' : Avere solo un'ora e mezzo di allenamento sono un pò imbavagliato cento cose da dire Il calcio non è una scienza esatta ma c'è bisogno di conoscenze, c'è la sorte e l'imprevisto però credo che se ...

Mazzarri nuovo allenatore del Torino - Petrachi svela : “Mercato? Ecco cosa faremo” : Il Torino ha deciso di esonerare Mihajlovic e affidare la panchina a Walter Mazzarri che oggi ha diretto il primo allenamento al Filadelfia. Il direttore sportivo dei granata, Gianluca Petrachi, ha commentato così la scelta dell’esonero: “Oggi ha diretto il suo primo allenamento, domani vi renderemo conto meglio dei dettagli intorno al suo arrivo. Di certo, l’esonero è stato difficile: negli ultimi anni non lo avevamo più fatto, ma abbiamo ...

Calcio - Walter Mazzarri nuovo allenatore del Torino. Torna in Serie A dopo Napoli e Inter - firma fino al 2020 : Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino. dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic maturato nella notte dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Juventus, il Presidente Urbano Cairo ha ingaggiato il tecnico di San Vincenzo. Mazzarri, che tornerà ad allenare in Serie A dopo un’esperienza sulla panchina del Watford in Premier League, avrà a disposizione il suo staff formato da Nicolò Frustalupi (vice), Giuseppe ...

VIDEO/ Juventus Torino (2-0) : highlights e gol. Allegri : obiettivi ben chiari (Coppa Italia - quarti) : VIDEO Juventus Torino (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri troveranno l'Atalanta in Semifinale.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:27:00 GMT)

Juventus-Torino 2-0 - Allegri : “Complimenti ai miei ragazzi”. Lombardo : “Sinisa era troppo frustato per parlare” : Juventus-Torino 2-0, Allegri: “Complimenti ai miei ragazzi”. Lombardo: “Sinisa era troppo frustato per parlare” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Torino 2-0, Allegri- La Juventus ha battuto il Torino per 2 a 0 nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri hanno raggiunto in semifinale l’Atalanta. Al termine del ...

Formazioni ufficiali Juventus-Torino : le scelte di Allegri e Mihajlovic : Formazioni ufficiali Juventus-Torino – Il derby della Mole tra Juventus e Torino chiuderà il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Chi vincerà affronterà l’Atalanta in semifinale, che nella serata di ieri ha espugnato il San Paolo eliminando il Napoli dalla competizione. Allegri dovrà fare a meno ancora di Buffon, Cuadrado e De Sciglio. A centrocampo torna Pjanic, mentre in attacco fiducia al ritrovato Dybala. scelte ...