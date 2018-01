Tisana per digerire

Dieta e Tisana al finocchio per dimagrire 5 chili : La Dieta della tisana al finocchio promette di dimagrire fino a 5 chili in un mese. Ecco cosa si mangia.

Tisana zenzero e peperoncino : come perdere peso senza sforzi : La Tisana zenzero e peperoncino è un eccezionale rimedio contro i chili di troppo accumulati durante le festività. Semplice, facile da preparare, economica, è l’ideale per rimettersi in forma, perdendo peso senza sforzi, purchè il suo utilizzo sia associato ad una corretta alimentazione, sana ed equilibrata, senza eccessi, e ad una regolare attività fisica. Per preparare la Tisana dimagrante zenzero e peperoncino, da sorseggiare a digiuno, ...

Tisana digestiva alloro e limone : proprietà e ricetta per prepararla : Quante volte, dopo i lauti pasti e cenoni festivi, capita di sentirci gonfi e di non aver digerito bene? Per evitare quella fastidiosa sensazione di peso sullo stomaco, eliminare i gas intestinali, calmare i dolori di stomaco, rinforzarne le pareti e proteggere le micose gastriche, un rimedio antico ma sempre valido fa al caso nostro. Parliamo della Tisana digestiva alloro e limone, consigliata dalle nonne che preferiscono di gran lunga ...

Tisana al finocchio : le sue virtù benefiche e la ricetta per prepararla : La Tisana al finocchio è una bevanda dagli innumerevoli benefici, ottenuta dalla polverizzazione dei semi di finocchio (Foeniculum vulgare), erba perenne comune nelle regioni mediterranee, mettendoli in infusione in acqua bollente. Dal sapore delicato, essa è depurativa, drenante, sgonfiante, antiossidante e antinfiammatoria, eliminando le tossine accumulate nel corpo ed i liquidi in eccesso, contrastando i disturbi digestivi con notevole ...

Maltempo - Panontin : “Dal Tagliamento nessun rischio per LaTisana” : “Il livello del Tagliamento e’ ora intorno ai sei metri, quindi in una quota ancora di sicurezza, ma con una previsione di picco nel pomeriggio che dovrebbe far raggiungere al fiume un livello di circa 7-7,5 metri, sempre comunque all’interno del margine di sicurezza”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile, Paolo Panontin, al termine di un sopralluogo effettuato in elicottero lungo il corso ...

La causa della morte di 3 persone per il tallio potrebbe essere una Tisana : Si apre uno spiraglio sui misteriosi episodi di avvelenamento da tallio che dallo scorso ottobre hanno coinvolto un'intera famiglia di Nova Milanese (Monza), all'interno della quale si sono verificati tre decessi e cinque ricoveri in circa un mese e mezzo.Tracce di tallio in quantità superiore alla soglia minima di sicurezza, sono infatti state trovate in una tisana analizzata trovata in casa di Alessio Palma e Maria Lina Pedon, coniugi ...

TALLIO NELLA Tisana/ Tracce di veleno nelle erbe per gli infusi : il giallo della famiglia Del Zotto-Palma : TALLIO NELLA TISANA: Tracce del potente veleno che ha sterminato parte della famiglia Del Zotto sono state ritrovate nelle erbe utilizzate per gli infusi.Ma resta un dubbio: com'è finito lì?(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 15:47:00 GMT)

Incidenti : riaperta la A4 tra LaTisana e Portogruaro : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - riaperta, verso le undici e mezza la A4 nel tratto fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Il tratto autostradale era stato chiuso a causa di un tamponamento fra due mezzi pesanti. Riaperto anche lo svincolo in entrata a Latisana, direzione Venezia. Le operazio

Tisana alla salvia : proprietà benefiche e ricetta per prepararla : Ricca di virtù tanto da essere soprannominata nel Medioevo “salvia che salva”, la salvia è una pianta ritenuta dalla credenza popolare addirittura magica, tanto da essere impiegata per l’effettuazione di riti magici. Per preparare un’ottima Tisana alla salvia, da bere al mattino, per stimolare e risvegliare il vostro organismo, occorrono: 15 gr di salvia fresca o secca, sia foglie che fiori ed 1 litro d’acqua. Il procedimento è semplicissimo. ...

Tisana al rosmarino : le sue proprietà e la ricetta per prepararla in casa : L’inverno è sinonimo di freddo, camino acceso, plaid sulle gambe e… tisane da sorseggiare in pieno relax. Per concedersi un momento piacevole, si può, ad esempio, farsi coccolare da una Tisana al rosmarino dato che esso è uno degli aromi maggiormente usati in cucina per cui sarà facile reperirlo in dispensa. Tante sono le virtù benefiche di quest’antichissimo rimedio naturale. Tonico, stimolante e fortificante, il rosmarino, difatti, è in grado ...

Tisana drenante : ecco un aiuto per eliminare i liquidi in eccesso e contrastare la ritenzione idrica : Per eliminare i liquidi in eccesso e contrastare la ritenzione idrica un aiuto può arrivare da una buona Tisana drenante: l’accumulo di liquidi interessa soprattutto la zona delle gambe e i glutei e, col tempo, potrebbe dare origine alla tanto odiata cellulite. Ci si sente anche appesantiti, le gambe sono gonfie e doloranti e anche l’umore ne risente. Spesso la causa risiede nello stile di vita, nell’alimentazione ricca di ...

Insonnia : ecco come preparare una Tisana per dormire e rilassarsi : Che sia per lo stress, per problemi digestivi, per un’alimentazione scorretta o per nessun motivo in particolare, l’Insonnia è un disturbo, cronico o occasionale, che può condizionare non solo un’intera giornata, ma anche il nostro stato di salute in generale. L’Insonnia però spesso si può combattere con rimedi naturali: tra questi proponiamo erbe e piante per preparare una tisana per dormire e rilassarsi in grado di ...