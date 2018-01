' Thomas – La forza della vita' | grande fiction evento di Rai 1 in arrivo a Marzo

: La ragazza di quello sfigato di @Thomas_MTI ama il mio grosso e negro cazzo, tu che dici @FiorenzaLaMilfona - OmarTheBigCock : La ragazza di quello sfigato di @Thomas_MTI ama il mio grosso e negro cazzo, tu che dici @FiorenzaLaMilfona - juanmacano_ : @thomas_magnaldi jsjsjsjsjajaj ay ?????? - negroni_thomas : RT @_PaoloRuffini: Questo è stato uno dei momenti più alti di sempre della tv italiana ???? #Colorado - Homunculus1510 : @chiara_v_zakone @orellester Agree. Mettici anche un regista bianco (anche ebreo va bene) dimenticato da Dio invece… - pardi_thomas : RT @_PaoloRuffini: Io mi auguro che questo 2018 sia come #Colorado: familiare, semplice, fracassone, ma, soprattutto, sia un posto dove è p… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 5 gennaio 2018) E' inuna delle serie tv più attese di questo inizio 2018:- La, nuovadi Rai 1 in 7 puntate, con la regia di Cinzia Th Torrini. E' unacoproduzione internazionale. Infatti è stata gia' acquistata in diversi paesi tra cui Spagna, Argentina, Messico, Brasile, Svizzera, Grecia, Israele, Francia e Portogallo. Il primo paese a trasmettere in esclusiva la, dopo la messa in onda italiana, sara' la Spagna. Andra' in onda su La1, primo canale tv spagnolo, in prima serata ad aprile. Poi successivamente in tutti gli altri paesi elencati in precedenza. La trama ruota principalmente attorno alle vicende diAlessio Catenazzo, un ragazzo di 20 anni con la passione per la musica, il canto e il ballo. Decide quindi di iscriversi insieme a sua sorella Carol Ludovica Bizzaglia allo Studio 20, l'Accademia di belle arti più ...