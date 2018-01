Terremoto | nuova scossa in Centro Italia MAPPE e DATI

Norcia - nuova scossa di Terremoto : magnitudo 3 - 3 Epicentro a 9 chilometri dalla città : Norcia scossa di terremoto di magnitudo 3,3 alle 12.45. Epicentro a Norcia, 8 chilometri a sud est della città di San Benedetto. Il sisma ha avuto una profondità di 9 chilometri e 300 metri e una ...

Terremoto : principio d’incendio nella nuova scuola di Amatrice : Paura ieri sera nella frazione di Villa San Cipriano, ad Amatrice (Rieti), dove si è verificato un principio d’incendio nella scuola provvisoria “Romolo Capranica“. Una colonna di fumo si è alzata dai prefabbricati e si è avvertito un odore di plastica bruciata. Non si conoscono al momento le cause del principio d’incendio. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri. L'articolo Terremoto: principio d’incendio nella ...

Terremoto - nuova scossa in Iran : colpita la zona di Koubandan : Un Terremoto di magnitudo 5.2 sulla scala Richter ha colpito la zona di Koubandan, nel sud-est dell’Iran ma al momento non si segnalano ancora vittime o danni. L’epicentro del sisma si trova 140 chilometri a nord di Kerman, secondo il Centro sismologico dell’Università di Teheran. Fonti del posto spiegano che si tratta di una zona rurale e sembra che il Terremoto abbia causato interruzioni nella fornitura di energia elettrica. ...

Terremoto : inaugurata una nuova scuola definitiva a Pieve Torina : nuova scuola a Pieve Torina (Macerata) inaugurata oggi, edificata in 4 mesi sullo stesso luogo dove sorgeva l’edificio lesionato. Le sue caratteristiche? Innovativa, ecosostenibile, sicura. E’ costata 1,6 milioni di euro, si sviluppa su due piani per un totale di 1.290 mq con otto aule, due spazi interdisciplinari, un ambiente multifunzionale per attivita’ teatrali e gli uffici della direzione didattica dell’Istituto ...

Terremoto in Sicilia - nuova scossa vicino a Ragusa : Ragusa Torna a tremare la terra in Sicilia. Un Terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stato registrato nella tarda mattinata di mercoledì 13 dicembre sulla costa di Ragusa. Subito sono ...

Terremoto in Iran : nuova scossa di magnitudo 6 nel Kerman : TEHERAN L'Iran torna a tremare. Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 6 della scala Richter è stata registrata all'1:41 ora locale (le 22:41 in Italia) nella provincia Iraniana sudorientale di ...

Terremoto Iran : nuova forte scossa in Kerman : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 6 e’ stata registrata all’1:41 ora locale (le 22:41 in Italia) nella provincia Iraniana sudorientale di Kerman. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell’agenzia sismologia italiana Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondita’ ed epicentro 65 km a nord-nordest di Kerman (capoluogo dell’omonima ...

Terremoto Centro Italia : il 16 dicembre l’inaugurazione della nuova scuola di Pieve Torina : Sono trascorsi soli dodici mesi dall’inizio della raccolta fondi per la costruzione della nuova scuola di Pieve Torina che ha coinvolto numerosissimi privati, associazioni, enti e aziende di ogni parte d’Italia e dall’estero, in un grande progetto diffuso di solidarietà attiva. l’inaugurazione è prevista per sabato 16 dicembre alle ore 10. Famiglia Bezos, Enel Cuore onlus, Fondazione Teatro alla Scala, Auser, Diego e Monica Piacentini, ...

Terremoto - nuova scossa in Centro Italia : “Colpiti di nuovo - ma non molliamo” : ”La scossa di magnitudo 4.2 di ieri sera ci ha preoccupato, ho chiamato subito l’Ingv, e da stamattina sto sul campo per i sopralluoghi e per avere un quadro completo della situazione. Siamo stati colpiti di nuovo, ma continuiamo a non mollare, la comunità di Amatrice sta dando prova di grande coesione e di amore per la propria terra. Grazie per i vostri gesti di sostegno. #nonmolliamo #avantitutta #dajeamatrice”. E’ ...

Terremoto Papua Nuova Guinea - scossa di magnitudo 6 : ROMA Una scossa di Terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 12:50 ora locale (le 3:50 in Italia) davanti la costa nordest della Papua Nuova Guinea. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di ...

Terremoto : nuova scossa 2.6 al largo della costa del Gargano : nuova scossa di Terremoto al largo della costa del Gargano, nel foggiano. Una scossa di magnitudo 2.6 è stata infatti registrata dall’Ingv in mare, undici minuti dopo la mezzanotte. Ieri notte era stata registrata nella stessa zona una scossa di magnitudo 3.6. L'articolo Terremoto: nuova scossa 2.6 al largo della costa del Gargano sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : a Pieve Torina nuova area commerciale : “Un segno concreto della volonta’ di rinascita che questo territorio manifesta con il riavvio delle attivita’ economiche e dei servizi alla popolazione”. L’assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti ha inaugurato l’area commerciale post sisma allestita a Pieve Torina (Macerata). Su una superficie complessiva di 510 metri quadrati l’area ospita al momento nove attivita’ ...