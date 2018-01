Terremoto nel Centro Italia | forte scossa a Ussita

Terremoto di magnitudo 4.5 nell’area della Baia di San Francisco in California : Un Terremoto di magnitudo 4.5 ha fatto tremare i residenti dell’area della Baia di San Francisco nella mattina di giovedì 4 gennaio. Il Terremoto ha colpito alle 2:39 del mattino, ora locale, facendo scattare i residenti nel sonno. Il Geological Survey statunitense ha dichiarato che l’epicentro del sisma è stato a 3 km da Berkeley, in California . Il Terremoto ha avuto una profondità preliminare di 13 km. Un portavoce del Governatore della ...

Terremoto : il vento fa muovere i tetti delle casette nel Maceratese : Il forte vento che dal pomeriggio flagella l’entroterra marchigiano, sta creando problemi ai tetti di alcune soluzioni abitative d’emergenza installate a Camerino e a Sant’Angelo in Pontano (Macerata) dopo il Terremoto. Alcuni assegnatari hanno chiamato i vigili del fuoco sentendo muoversi le coperture delle casette. Sono in corso interventi dei pompieri per verificare la situazione e, solo nell’eventualita’ di ...