TERENCE HILL “Don Matteo 11? In un episodio sparirò nel nulla…”

Svelata la data prèmiere di Don Matteo 11 : anticipazioni e promo con TERENCE HILL e Nino Frassica : In attesa dell'annuncio ufficiale, diversi canali web e cartacei hanno svelato la data prèmiere di Don Matteo 11. Sapevamo già, tramite la notizia trapelata da Terence Hill, che la nuova stagione avrebbe debuttato su Rai1 a gennaio con nuovi casi da risolvere per il parroco più famoso del piccolo schermo. La data prèmiere di Don Matteo 11 non è più un segreto: da giovedì 11 gennaio riparte una delle serie italiane più viste e seguite al ...

Don Matteo 11 - la fiction con TERENCE HILL al via l’11 gennaio su Rai 1 : Le certezze sono sempre loro, ovvero il prete investigatore interpretato da Terence Hill, e il fido Maresciallo Cecchini (Nino Frassica): ma la nuova stagione di Don Matteo, l’undicesima, in programma in prima serata su Rai 1 a partire dall’11 gennaio, ha non poche sorprese. LEGGI: Don Matteo 11, arriva Romina Carrisi Don Matteo 11, il cameo di Carlo Conti Oltre alla presenza di Carlo Conti nei panni di sé stesso, si legge su Tv ...

Bud Spencer & TERENCE HILL : Slaps and Beans - prova : Ognuno di noi ha nel proprio cuore ricordi legati a film, libri, cartoni animati e videogiochi che hanno segnato momenti importanti. Cose che ricordiamo con affetto, che associamo nel nostro personale dizionario sotto la voce "felicità". Poi il tempo passa e la nostalgia fa scendere una velo su tutte quelle cosa che hanno scandito la nostra infanzia. Oggi magari siamo tutti un po' più snob ma il nostro passato (o almeno quello che lega me che ...

Don Matteo 11 su Rai1 da gennaio : l’annuncio ufficiale della nuova stagione con TERENCE Hill : Terence Hill sta per tornare a vestire i panni del parroco detective più famoso del piccolo schermo: da gennaio arriva Don Matteo 11 su Rai1. L'annuncio ufficiale è stato dato tramite social dall'account della fiction televisiva. Dai vertici non è stata ancora resa nota una data precisa sulla messa in onda, ma prossimamente dovremo avere qualche dettaglio in più sulla programmazione. Il lieto annuncio di Don Matteo 11 su Rai1 arriva proprio ...

Alle 21 l'imperdibile diretta con Bud Spencer & TERENCE HILL - Slaps and Beans : Ci sono personaggi che rimangono scolpiti nel cuore di milioni di persone e che saranno icone indimenticabili per intere generazioni. Bud Spencer e Terence Hill rientrano assolutamente in questo sparuto gruppo.Quando abbiamo saputo che un team di italiani era al lavoro su un videogioco dedicato al duo l'entusiasmo era inevitabilmente Alle stelle. Dopo una campagna Kickstarter che ha permesso di raccogliere €213.000 a fronte di una ...

Bud Spencer & TERENCE HILL : Slaps And Beans disponibile in Accesso Anticipato su Steam : Il mitico duo Bud Spencer & Terence Hill si riunisce grazie al titolo tutto italiano Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans che, come già annunciato poco fa, sbarca su Steam in Early Access.Come segnalato sulla pagina dedicata, ora finalmente il titolo è disponibile in Accesso Anticipato e potete farlo vostro per 19,99 Euro. Qui di seguito la descrizione di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans:Read more…

Renegade - Un osso troppo duro/ Oggi in tv su Rete 4 : curiosità sul film con TERENCE HILL (13 dicembre 2017) : Renegade - Un osso troppo duro, il film in onda su Rete 4 Oggi, mercoledì 13 dicembre 2017. Nel cast: Terence Hill e Ross Hill, alla regia E. B. Clucher. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 16:03:00 GMT)

Manca sempre di meno all'Accesso Anticipato di Bud Spencer & TERENCE HILL : Slaps And Beans : Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans ha concluso con successo la cua campagna Kickstarter e da allora i lavori sono iniziati per portare il gioco ad essere realtà. Il picchiaduro dedicato all'iconica coppia di attori arriverà finalmente il 15 dicembre in Accesso Anticipato, con numerosi aggiornamenti e aggiunte previste per le settimane successive. Coloro che hanno sostenuto la campagna di raccolta fondi con una donazione ...

Don Matteo - 13 pillole per promuovere l'Umbria Ecco tutti i luoghi scelti da TERENCE HILL per mini spot di promozione turistica : Terence Hill, o meglio Don Matteo, tesserà le lodi dell'Umbria con tredici pillole in onda su Rai Uno prima della fortunata serie tv girata a Spoleto. Si tratta di mini spot di promozione turistica, ...

Hanno dedicato una statua al grande Bud Spencer. E sotto le parole di TERENCE Hill : Per loro è "il primo monumento al mondo" dedicato all'attore. All'inaugurazione presenti Cristiana, Diamante e Giuseppe Pedersoli. La statua è alta 2 metri e trenta, in bronzo, ed è stata realizzata ...

Hanno dedicato una statua al grande Bud Spencer. E sotto le parole di TERENCE Hill : sotto, in ungherese, c'è scritto "non abbiamo mai litigato". Sono le parole di Terence Hill ricordando Bud Spencer. E a ricordare il grande Carlo Perdersoli, scomparso da oltre un anno, ci ha pensato anche la città di Budapest: a lui è stata infatti dedicata una statua alla fermata della metro Corvin-negyed.Per loro è "il primo monumento al mondo" dedicato all'attore. All'inaugurazione presenti Cristiana, Diamante e ...

'Pirlo un gran figlio di... Gli ho tirato più schiaffi io che Bud Spencer a TERENCE Hill' : "Ha credibilità e una grande testa, può fare tutto" Parlando ai microfoni di Tutti convocati su Radio 24 , l'ex campione del mondo ha cantato le lodi del suo amico. "Pirlo con la sua intelligenza può ...