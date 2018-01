Tennis | donne | Sharapova e Halep in semifinale a Shenzen

Tennis - il 2017 dell’Italia : pochi guizzi dagli uomini - donne mai così male da 20 anni : Un 2017 da dimenticare per il Tennis italiano. Non si tratta solo di risultati: il movimento è in crisi da tempo e in questo anno solare i pochi risultati dei soliti e il calo di altri hanno contribuito ad evidenziare i problemi. Inevitabile iniziare da Fabio Fognini. L’anno era iniziato in modo più che positivo, con il cambio di allenatore e di preparazione per provare a raggiungere traguardi importanti. A Miami, infatti, l’azzurro ...