Teatro : Milano - Simona Atzori danza per 'Wondy sono io' (2) : (AdnKronos) - Sul palco con la Atzori, i ballerini Marco Messina e Salvatore Perdichizzi del Teatro alla Scala con Beatrice Mazzola e Mariacristina Paolini della Simonarte Dance Company. I biglietti, in vendita al costo di 20 euro, sono disponibili online sul sito del Teatro Manzoni di Milano. Il ri

Capodanno 2018 con La cena dei cretini al Teatro Parenti di Milano : Lo spettacolo La cena Dei cretini va in scena dal 26 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 al Teatro Franco Parenti in via Pier Lombardo 14 – 20135 Milano. E’ prevista una serata speciale con doppia replica per la notte del 31 dicembre per festeggiare alla grande il Capodanno 2018. SCOPRI TUTTO SU #Capodanno Capodanno 2018 con La cena dei cretini: cast Si tratta di una spassosa e intelligente commedia, resa celebre dal film di Francis ...

Comune Milano : ultima seduta Giunta del 2017 al Teatro del Buratto : Milano, 28 dic. (askanews) Si svolgerà domani al Teatro del Buratto in via Giovanni Bovio 5 l'ultima seduta del 2017 della Giunta comunale di Milano. L'esecutivo di Palazzo Marino si riunirà nell'...

Per Gualtiero Marchesi camera ardente al Teatro Dal Verme a Milano - : Funerali venerdì 29 dicembre a Santa Maria del Suffragio sempre nel capoluogo lombardo, poi la tumulazione a San Zenone Po accanto alle spoglie della moglie Antonietta. Davide Oldani: "Mi ha insegnato ...

Lo spot pubblicitario di Fluibron sciroppo è girato nel Teatro Gerolamo di Milano : Per sottolineare che la cura della tosse non è solo una scienza, ma anche un'arte, lo spot mostra un coro che "tossisce" una famosa aria di Verdi (parmigiano come la Chiesi) : ogni colpo di tosse è ...

Capodanno 2018 Milano a Teatro : spettacoli e biglietti : Capodanno 2018 Milano. Nel capoluogo lombardo l’ultima notte dell’anno si può trascorrere in mille modi: dal concertone in piazza Duomo, ai cenoni di San Silvestro nei ristoranti, in discoteca e perchè no… anche a teatro. Qui di seguito ecco gli spettacoli in scena il 31 dicembre 2017, qualche info e come acquistare i biglietti online. SCOPRI TUTTO SU #Capodanno Capodanno 2018 Milano al teatro La Scala Al teatro alla ...

Concerto di Povia al Teatro della memoria a Milano - l'Anpi : "Non è tollerabile" : Il prossimo 16 dicembre, a soli quattro giorni dall'anniversario della strage di piazza Fontana e nella stessa data della tragica morte di Giuseppe Pinell, è...

Milano - stop del Tar al Teatro Lirico : "Gara annullata - è tutto da rifare". Sala : "Ricorso al Consiglio di Stato" : Il Comune di Milano pronto a dare battaglia sul Teatro Lirico, dopo la decisione del Tar di annullare la gara con cui Palazzo Marino ha assegnato, lo scorso febbraio, la gestione dello storico spazio ...

Milano e Brianza : tutti a Teatro contro la mafia nemica di imprese e sviluppo : Si va anche a teatro, contro la mafia. E lo si fa proprio lì, in Brianza, dove da tempo le famiglie della 'ndrangheta hanno messo radici, fanno affari, devastano territorio e pubblica amministrazione, corrompono e travolgono politici e imprenditori.A teatro, per fare da spettatori partecipi di "Dieci storie proprio così", portate in scena da Giulia Minoli ed Emanuela Giordano (ne è anche la regista), dapprima al Piccolo ...

…Anche al "Teatro della Luna" di Milano è "Black Friday"! : ... anche quest'anno il Teatro della Luna ha preparato dunque per i suoi spettatori una serie di promozioni per gli spettacoli in cartellone . Dalle 00.01 alle 23.59 di venerdì 24 Novembre www.

GIGI D’ALESSIO/ Concerto a Milano : il Teatro Arcimboldi accoglie il cantante napoletano. Info e scaletta : Questa sera, martedì 21 novembre, GIGI D’ALESSIO sarà al Teatro degli Arcimboldi di Milano nell’ambito della nuova tournée dopo la partecipazione a Sanremo e l’album 24.02.1967.(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 13:30:00 GMT)

“Equilibrium” di Giovanni Allevi : dalla première europea del Teatro Dal Verme di Milano al doppio cd : 20 anni fa, nell’affollato scenario discografico dello Stivale, faceva capolino un musicista sconosciuto, benché già da ormai 6 anni iniziato ad una carriera performativa che in seguito, ma solo 8 anni dopo, si sarebbe preso a definire tutt’altro che ordinaria. Tanto “13 dita” (1997) dista dal decimo album in studio realizzato da Giovanni Allevi, “Equilibrium”, […]

La Carmen di Bizet al Teatro Massimo Bellini nella versione del Balletto di Milano : Nel 2013 ha inaugurato il Teatro di Milano, la nuova sede dove organizza, oltre agli spettacoli, numerose iniziative volte alla diffusione della danza, tra cui la stagione di Balletto per le scuole, ...