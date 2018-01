TABACCI SALVA EMMA BONINO DAL ROSATELLUM Elezioni 2018 | la lunga parabola politica di

Rosatellum boccia la Bonino |TABACCI la salva col simbolo : Secondo la nuova legge elettorale la formazione radicale rischiava di rimanere esclusa dalle urne, ma il leader di Centro Democratico risolve il problema (anche se la base del partito nega per bocca di Dellai)

Elezioni - TABACCI SALVA la lista di Emma Bonino : “Niente firme - il 4 marzo ci saremo” : Alla fine per i radicali è arrivato il “soccorso bianco” di Bruno Tabacci. Come anticipato oggi dalla Stampa, è lui, col suo simbolo del Centro democratico, che salva la lista di Emma Bonino evitando la raccolta di 25mila firme da qui al 29 gennaio. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa dallo stesso Tabacci: «Ho deciso di mettere a disposizi...

