Tabacci | con Emma Bonino comune opzione europeista

Banche - Brunetta si scaglia contro Tabacci : “Se hai la fregola di andare via vai pure. Io qui resto anche tutta la notte” : La giornata di ieri in Commissione d’inchiesta parlamentare sul sistema bancario e finanziario non si è esaurita con l’audizione di Giuseppe Vegas nella quale ci sono state le rivelazioni di incontri con l’allora Ministro delle Riforme Costituzionali, Maria Elena Boschi, sulla situazione della Banca Etruria. Alle ore 21 infatti c’è stata l’audizione del dirigente generale del Tesoro per il debito pubblico, Maria ...

Pd - la grande operazione di Fassino : a sinistra ha un “listino”. Perfino il Centro di Tabacci contro Renzi : “Il problema è lui” : Da ora forse il Pd non è più isolato, anche se ci vuole molto, molto ottimismo per parlare di coalizione. Nasce la prima lista alleata del Partito democratico in vista delle elezioni di marzo. E non sarà “l’ampio schieramento progressista” che sognavano soprattutto dalle parti di Giuliano Pisapia. Più modestamente, almeno per ora, ne faranno parte i Verdi, il Psi di Riccardo Nencini, l’ex ministro Giulio Santagata, vicino ...