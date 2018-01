' Strangolato a mani nude' | fermato padre bimbo morto ad Ancona

Ancona - bimbo di 5 anni ucciso in auto. "Strangolato a mani nude". Sotto accusa il padre : Per i carabinieri ha ucciso suo figlio strozzandolo a mani nude. E' in stato di fermo di indiziato di delitto Besart Imeri, il 25enne macedone, sospettato di avere ucciso, soffocandolo o strozzandolo a mani nude il figlioletto di 5 anni Hamid, a Cupramontana, un piccolo centro in provincia di Ancona. Il giovane, apparso frastornato, è stato interrogato nella caserma dei carabinieri alla presenza del pm Valentina Bavai e avrebbe fornito ...