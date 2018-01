Sport | la presidente dell' Assemblea legislativa Porzi riceve la delegazione umbra che ha

Fano - Scomparsa la madre del Presidente Tecchi. Il cordoglio del mondo dello Sport : Il mondo dello sport in generale e della Ginnastica in particolare si stringono nel lutto alla grande famiglia Tecchi. Possa il ricordo di una madre e di una nonna amorevole colmare questo vuoto.

George Weah presidente della Liberia è solo l'ultimo esempio del grande valore politico che ha lo Sport in Africa : Perché il legame tra sport e politica, in Africa, è più stretto che altrove: la storia è piena di trasformazioni sociali e culturali lanciate da calciatori e non solo.

George Weah presidente della Liberia è solo l'ultimo esempio del grande valore politico che ha lo Sport in Africa : Da giocatore segnava un gol ogni due partite e nel 1995 ha vinto anche il Pallone d'Oro. Con la maglia del Milan ha conquistato due scudetti, nel 1995-96 e nel 1998-99, e ora, a 51 anni, è stato eletto nuovo presidente della Liberia. George Weah ce l'ha fatta: al ballottaggio dello scorso 26 dicembre ha superato il vicepresidente uscente Joseph Boakai con il 61,5% delle preferenze.Uno dei primi a congratularsi con Weah - come scrive il ...

Federbasket - il presidente Petrucci : 'Troppi 12 stranieri a referto. Si uccide questo Sport' : "Abbiamo ricevuto dalla Lega di Serie A una proposta assurda che prevederebbe l'utilizzo di dodici giocatori stranieri su dodici iscrivibili a referto pagando una tassa. Dico sinceramente che l'...

TraSporto aereo : vendite di Boeing e Airbus "in ostaggio" della decisione del presidente Trump su Accordo con Iran : Washington, 15 dic 21:40 - (Agenzia Nova) - Le compagnie Boeing e Airbus, tradizionali protagoniste dell'aviazione commerciale, potrebbero essere danneggiate dalla nuova politica dell'amministrazione... (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

CONI Calabria : l'analisi del Presidente Condipodero sullo Sport calabrese e nazionale : Potremmo soffermarci sulla politica con il problema dello Ius Soli che anche secondo il Presidente Malagò avrebbe garantito la presenza di circa 4,5 milioni di potenziali atleti tra i 14 e i 19 anni ...

Cairo attacca il presidente Coni Malagò : "Non faccia il primo della classe - Sport da rifondare" : Urbano Cairo, a Radio anch'io lo sport, attacca i vertici dello sport italiano in merito all'eventuale commissariamento in Figc. «Secondo me c'è da ripensare tutto e da...

Il presidente del CONI Malagò sugli eSports alle Olimpiadi : "una barzelletta" : Le discussioni sull'inserimento degli eSports all'interno delle discipline olimpiche fa discutere non poco. C'è chi non li vuole vedere accostati al termine sport come Federica Pellegrini e chi invece è convinto che, nonostante l'effettiva natura di disciplina sportiva, le Olimpiadi non siano il luogo adatto agli eSports (questo è il pensiero di Nicola MarCONI). Ma cosa ne pensa un'autorità estremamente importante come il presidente del CONI? ...

Sport Live - stasera intervento in diretta di Alessandro Nucilli - il nuovo possibile presidente dell'Akragas : Il rotocalco online Sport Live capitanato dal direttore Domenico Vecchio sta seguendo da molto vicino tutta la vicenda Akragas e chi vedrà stasera la diretta streaming potrà ascoltare le parole di ...

Credito Sportivo : Abodi nuovo presidente : ROMA, 18 NOV - Andrea Abodi è il nuovo presidente del Credito Sportivo. Il decreto interministeriale è stato infatti firmato e registrato alla Corte dei conti, la nomina è di immediata efficacia. ...

Casasco presidente dei medici Sportivi europei : L'obiettivo primario di questo mio mandato, che porterò avanti in stretta collaborazione con la Federazione Internazionale di medicina dello Sport, presieduta dal professor Fabio Pigozzi sarà quello ...

Sporting-Juve - dure accuse del presidente dei lusitani : clamoroso attacco agli arbitri : Sporting-Juve, match valido per la 4^ giornata della fase a gironi di Champions League, terminato in parità, ha lasciato dietro di sè uno strascico di polemiche. Il presidente del club lusitano, Bruno de Carvalho, infatti, ha scritto un post su Facebook con pesanti accuse all’arbitro Clement Turpin, invocando anche l’intervento della Federazione portoghese: “Sono furibondo. Per noi è troppo giocare contro due squadre ...

Multe e favori - parla il presidente dell'azienda traSporti di Torino : Roma, 29 ott. (AdnKronos) - "Io ho la responsabilità di un'azienda importante, non posso fare scelte irresponsabili". parla così all'Adnkronos Walter Ceresa, presidente e amministratore delegato della ...

