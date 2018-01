Sport Invernali | tutti gli eventi Live su OA Sport di sabato 6 gennaio | il programma

Sport 2018 - che anno! Olimpiadi Invernali - Giochi del Mediterraneo - European Championships e tanto altro 365 giorni da non perdere su OA ... : Quali? Per ora non vi anticipiamo niente, ma aspettatevi gradite sorprese Di sicuro, OA Sport nel 2018 vi consentirà anche di sdraiarvi comodamente sul divano a guardare in streaming tanti ...

Sport Invernali - il calendario delle gare dal 1° al 7 gennaio. Programma - orari e tv : L’anno inizierà con il botto per gli Sport Invernali: la settimana dal 1° al 7 gennaio 2018 regalerà grande spettacolo, non ci si ferma neanche negli ultimi giorni delle festività natalizie. A Capodanno divertimento assicurato con il Tour de Ski già in mattinata dopo la lunga notte di bagordi, poi nel pomeriggio spazio alla seconda prova della Tournèe dei Quattro Trampolini e allo sci alpino con il City Event di Oslo. La settimana ...

Sport 2018 - che anno! Olimpiadi Invernali - Giochi del Mediterraneo - European Championships e tanto altro…365 giorni da non perdere su OA Sport : Benvenuto, 2018! Sarà un anno Sportivo memorabile, con un addensarsi di grandi eventi che non concederà un attimo di tregua ad appassionati ed addetti ai lavori. L’Italia non si è qualificata ai Mondiali di calcio? Tranquilli, di carne al fuoco ce ne sarà davvero tantissima. Si comincia a febbraio con le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Bel Paese ci arriverà con diverse carte da giocare, confidando di cancellare lo ...

Sport Invernali : programma - orari e tv della settimana 26-30 dicembre Tutto il calendario e gli appuntamenti : Dopo la piccola sosta natalizia si torna subito in gara tra neve e ghiaccio, ricomincia immediatamente la marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Lo sci alpino vivrà di grandi emozioni tra Bormio e Lienz: gli uomini saranno impegnati in Valtellina con discesa e combinata, le donne gareggeranno invece in Austria con due prove tecniche. Spazio anche allo sci di fondo con l’inizio del Tour de Ski, incomincerà ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : come seguirle in tv e Diretta Streaming? Programmazione completa su EuroSport - ma c'è anche la RAI : ... tutto in rigorosa Diretta, in qualsiasi momento della giornata, in qualunque posto vi troviate , visto che sono previste anche le dirette streaming su Eurosport Player. Poi approfondimenti vari, ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : come seguirle in tv e Diretta Streaming? Programmazione completa su EuroSport - ma c’è anche la RAI : Le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 sono uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno e catalizzeranno l’attenzione di tutti gli appassionati, che potranno godersi la manifestazione clou tra neve e ghiaccio. La città della Corea del Sud sarà sede dei Giochi a cinque cerchi dal 9 al 25 febbraio: sci alpino, sci di fondo, biathlon, combinata nordica, pattinaggio artistico, short track e tutte le discipline tipiche della ...

Bordighera. Morto in montagna Marco Sgrimaglio delegato Federazione Sport Invernali : Il Soccorso alpino speleologico Piemonte ha trovato senza vita l’escursionista Marco Sgrimaglio. Il ligure di 56 anni era disperso. E’ stato trovato in fondo al dirupo. Ad aiutare i soccorritori Leon, golden retriever che ha vegliato al gelo il corpo del…Continua a leggere →

Sport Invernali : programma - orari e tv della settimana 18-24 dicembre. Tutto il calendario e gli appuntamenti : Le nevi italiane saranno ancora protagoniste nella settimana degli Sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile prosegue il suo viaggio nel Bel Paese con il gigante parallelo di Alta Badia e lo slalom di Madonna di Campiglio, mentre le donne saranno impegnate a Courchevel (Francia). Lo snowboard sarà di scena a Cervinia con lo snowboardcross ed a Secret Garden (Cina) con l’halfpipe, così come nel freestyle vedremo gare a San ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 17 dicembre : Sofia Goggia terza in SuperG! Hirscher domina il gigante. Wierer nona e Windisch settimo nella mass - Pittin sfiora la vittoria a Ramsau! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di domenica 17 dicembre. È una giornata da vivere tutta d’un fiato, con tantissimi avvenimenti in programma. Si partirà con lo sci alpino maschile, che rimane in Italia ma si sposta in Alta Badia, dove si disputerà un gigante. Le donne, invece, saranno di nuovo in scena a Val d’Isere con un altro superG, dopo quello di ieri che ha visto il ritorno sul podio di Sofia ...

