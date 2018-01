Sony lancia i Saldi di Gennaio di PS4 | Horizon Zero Dawn e molti altri sconti imperdibili

Il Sony H4233 potrebbe essere lanciato come Xperia XA2 Ultra : Nuove indiscrezioni suggeriscono che il Sony noto con il model number H4233 potrebbe essere lanciato all'inizio del prossimo anno come Xperia XA2 Ultra. L'articolo Il Sony H4233 potrebbe essere lanciato come Xperia XA2 Ultra è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Sony lancia le 12 Offerte di Natale con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : Come ormai da tradizione Sony ha deciso di accompagnare l'avvicinamento al Natale con una serie di Offerte proposte direttamente attraverso il PlayStation Store. Tornano, quindi, le 12 Offerte di Natale e il primo titolo in sconto è un tuffo nel passato che sicuramente non passerà inosservato.Il PlayStation Blog rivela che la prima offerta di questa iniziativa che continuerà fino al 24 dicembre è Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, l'ottima ...

Sony lancia la nuova PlayStation App e le patch di sicurezza di novembre per Xperia X Compact : Sony rilascia sul Play Store la nuova PlayStation App, mente Sony Xperia X Compact riceve un aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre