Snowboard | Lackenhof 2018 | nelle qualificazioni del PGS soltanto Roland Fischnaller

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Notizie non molto buone per i colori azzurri giungono da, in Austria, dove si sono appena concluse ledel PGS dialpino. In quella che sarà specialità olimpica a Pyeongchang, l’unico azzurro a passare alla fase ad eliminazione diretta è stato. Eliminati gli altri azzurri, otto, in gara. Nella qualifica maschileha fatto segnare il nono tempo, in 1’19″57, poco lontano dal miglior crono dello sloveno Zan Kosir, che ha chiuso in 1’19″18. Fuori dai migliori sedici i restanti italiani: 19° Mirko Felicetti, 22° Christoph Mick, 26° e 27° Aaron March e Maurizio Bormolini, 34° Daniele Bagozza, 54° Edwin Coratti. Non va meglio nella qualifica femminile, dove Nadya Ochner è24a in 1’28″00, mentre Giulia Gaspari è 37a, non avendo completato la discesa su pista blu. Miglior crono ...