Sky Box Sets | le novità di gennaio

Calcio in tv : il Boxing Day su Sky : Regna il tradizionale Boxing Day nel Santo Stefano calcistico televisivo: in esclusiva su Sky, apre una lunga settimana all'insegna della Premier League sulla pay tv. SkySport1 e SkySport3 trasmettono ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 26 - 28 Dicembre | Boxing Day : Calcio Estero PREMIER LEAGUE (Esclusiva Sky Sport fino al 2019) 20^ giornata (26-27-28 Dicembre 2017)in diretta esclusiva e in Alta DefinizioneA Santo Stefano il tradizionale “Boxing DAY”,con due dirette int...

Skyrim su Xbox One X : missione compiuta - anche se ci saremmo aspettati di più - analisi comparativa : Abbiamo dato già uno stuardo alla patch per Xbox One X di Fallout 4, e la sensazione è che le slider delle impostazioni grafiche siano state spinte un po' troppo in alto, garantendo sì un boost evidente rispetto alla console base, ma causando al contempo problemi di performance. Adesso ci tocca dare il verdetto all'altro titolo gemello di Bethesda, Skyrim. Il risultato è essenzialmente opposto: il frame-rate costante è encomiabile, e lo ...

Skyforge : Disponibile GRATIS su Xbox One : Il celebre MMO d’azione Skyforce, è ufficialmente Disponibile da oggi, gratuitamente su Xbox One. Nel gioco siete chiamati a proteggere il pianeta Aelion dall’invasione aliena,naturalmente giocabile online. Skyforge GRATIS su Xbox One Aelion, un pianeta tecnologico dagli antichi manufatti, è in pericolo. Una razza aliena ha deciso di invaderlo, spetterà a voi arrestare la loro avanzata con una delle 14 ...

Skyforge : Disponibile GRATIS su Xbox One : Il celebre MMO d’azione Skyforce, è ufficialmente Disponibile da oggi, gratuitamente su Xbox One. Nel gioco siete chiamati a proteggere il pianeta Aelion dall’invasione aliena,naturalmente giocabile online. Skyforge GRATIS su Xbox One Aelion, un pianeta tecnologico dagli antichi manufatti, è in pericolo. Una razza aliena ha deciso di invaderlo, spetterà a voi arrestare la loro avanzata con una delle 14 ...

Dopo il successo al box office su Sky Cinema arriva Oceania in prima tv esclusiva : Oceania, l’entusiasmante avventura d’animazione Disney candidata a 2 premi Oscar® e diretta da RON CLEMENTS e JOHN MUSKER (La Sirenetta, Aladdin, La Principessa e il Ranocchio) incentrata su una vivace adolescente di nome Vaiana, che s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo, sbarca in prima tv esclusiva luned&igrav...

Sky Q/ Cos'è e come funziona : in arrivo anche i servizi Soundbox e Voice Control : Sky Q, Cos'è e come funziona “l'ecosistema” che rivoluziona il modo di vedere la tv e sfida Netflix. Quanto costa? Il prezzo della svolta della piattaforma satellitare(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 20:33:00 GMT)

Incassi di Gomorra 3 al cinema - in vetta al box office : i dati di un successo alla vigilia del debutto su Sky Atlantic : Trattandosi di un debutto, il risultato ha superato ogni aspettativa: gli Incassi di Gomorra 3 al cinema parlano chiaro, l'operazione di Sky e Vision Distribution è stata un grande successo. L'evento cinematografico di Gomorra - La Serie al cinema, che ha portato il 14 e 15 novembre in 325 sale italiane da Nord a Sud della penisola i primi tre episodi della terza stagione della serie ideata da Roberto Saviano, ha registrato un debutto record ...

Gomorra 3 top al box office anche nel secondo giorno. Venerdì in tv su Sky Atlantic HD : Chiude con grande successo l’evento cinematografico di Gomorra – La Serie al cinema, che ha portato martedì e mercoledì in sala i primi episodi della terza stagione della serie originale Sky prodotta da Cattleya: dopo il debutto record del primo giorno, ieri, secondo i dati Cinetel, Gomorra si piazza ancora in vetta al box office italiano con 229.992 euro, 26.284 spettatori e una media copia di 762 euro, chiudendo ...

Gomorra 3 in vetta al box office. Oggi in 325 sale e poi da venerdì in tv su Sky Atlantic : Prima ancora della messa in onda televisiva, la terza stagione di “Gomorra” fa già segnare un vero e proprio record: hanno debuttato ieri in 325 sale cinematografiche i primi episodi della nuova stagione della produzione originale Sky e ieri, secondo i dati Cinetel, sono stati la prima scelta del pubblico, superando tutti i film presenti in sala raccogliendo un incasso nel prim...

Skyforge arriva il 10 Novembre su Xbox One : Tramite il Games Store, siamo venuti a conoscenza che l’action MMO in terza persona “Skyforge“, sarà disponibile anche su Xbox One oltre che su PC e PS4 a partire dal 10 Novembre, proponendo una grande quantità di avventure in location differenti sia in modalità PVE che PVP. Skyforge arriva su Xbox One a Novembre Il gioco ci porta su Aelion, un pianeta in cui un’antica tecnologia la fa da ...