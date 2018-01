SiVinceTutto Sistema Ortogonale di 14 numeri a garanzia del 5

Sistema SiVinceTutto ridotto di 14N a G5 per il 20/12/2017 : Sistema SiVinceTutto ridotto di 14 numeri a garanzia del 5, se escono sei dei quattordici numeri pronosticati. Il Sistema SiVinceTutto ridotto e composto da 5 colonne di 12 numeri con lo sviluppo integrale le colonne sarebbero 91. Il Sistema è valido per i prossimi tre concorsi a partire dal 20 Dicembre 2017 Nell’estrazione del 13/12/2017 non è stata centrata nessuna […]