Siria De Fazio irriconoscibile dopo un’operazione

Siria De Fazio. l'ex gieffina irriconoscibile dopo l'operazione : 'Mi è stato proposto di partecipare a un reality show' : MILANO - 'Appena sto meglio partirò per Los Angeles. Li ho ottime prospettive lavorative. Mi è stato anche proposto di partecipare anche a un reality show in Spagna'. Un ciao col sorrisone a questo ...

Siria De Fazio / Dal Grande Fratello alla copertina di Playboy : "Sono pronta a tornare in tv" (Pomeriggio 5) : Siria De Fazio , dal Grande Fratello alla copertina di Playboy fino alla storia con Naike Rivelli. L'ex gieffina confessa: "Sono pronta a tornare in tv" (Pomeriggio 5)(Pubblicato il Thu, 26 Oct 2017 17:36:00 GMT)

Siria De Fazio senza veli su Playboy : Siria De Fazio è la playmate di ottobre : “Chi ha detto che a 40 anni non si possa reinventare il proprio futuro! Non si dovrebbe mai smettere di sognare. Ora ho capito che il mio unico limite ero io. Da quando sono pronta ad essere felice tutto va come ho sempre desiderato”.Ha appena spento 40 candeline, ma il suo fisico da pin up fa invidia alle ragazzine. Qualche giorno fa scriveva postando foto intriganti in cui il fondoschiena e le curve ...