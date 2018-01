Sicilia | Musumeci | trovato indebitamento da 8 miliardi di euro

Sicilia - Lupo : Musumeci non fa proposte su emergenza rifiuti : Palermo, 3 gen. (askanews) 'Musumeci fotografa l'emergenza che è sotto gli occhi di tutti, ma non fa proposte convincenti e credibili: critica la gestione emergenziale del settore dei rifiuti in ...

Sicilia : Musumeci - da cambiare criteri per assegnazione contributi a enti : Palermo, 2 gen. (AdnKronos) - Modificare i criteri di assegnazione delle risorse agli enti. E' uno degli obiettivi della giunta Musumeci che alla fine del 2017 si è trovata a dover deliberare l'assegnazione dei fondi finalizzati al sostegno economico, sotto forma di contributo, agli enti che avevano

Rifiuti : Musumeci convoca conferenza stampa - in Sicilia situazione gravissima : Palermo, 2 gen. (AdnKronos) - Domani, alle 11, nella Sala Alessi di Palazzo d'Orleans, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incontrerà la stampa per discutere della "gravissima situazione dei Rifiuti in Sicilia".

Mattarella - il centrodestra di Musumeci nomina la nipote Maria come segretario generale della Regione Sicilia : La Regione Sicilia ha un nuovo segretario generale. La nomina della giunta di centrodestra guidata da Nello Musumeci desta un certo scalpore: la prescelta infatti è Maria Mattarella , figlia dell'ex ...

Gli auguri del governatore Musumeci ai Siciliani : 'Il 2018 l'anno del cambiamento' : Saprò dire tanti No! Ma ai siciliani perbene, al di là della loro appartenenza politica, chiedo di non lasciarmi da solo. Insieme - scrive Musumeci - ce la faremo'.

Musumeci - 2018 inizia cambiamento Sicilia : Saprò dire tanti No! Ma ai Siciliani perbene, al di là della loro appartenenza politica, chiedo di non lasciarmi da solo. Insieme - scrive Musumeci - ce la faremo".

Sicilia : Figuccia - deluso da comportamento Musumeci (2) : (AdnKronos) - Poi, ribadisce ancora che il segretario nazionale del partito, Lorenzo Cesa, lo ha difeso. "L'ho sentito - spiega - e mi ha detto che le posizioni di Naro sono sbagliate e che sta attivando un confronto. Onestamente non riconosco questo coordinatore regionale e lo considero inadeguato,

Sicilia : Figuccia - deluso da comportamento Musumeci : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - "Lo ammetto, sono deluso dal comportamento del Governatore Nello Musumeci. Soprattutto quando mi ha detto di stare zitto. Neppure da mio padre me lo faccio dire, figuriamoci dal Presidente della Regione...". Sono passati tre giorni dalle dimissioni dell'assessore regio

Sicilia : Musumeci incontra vertici Esercito : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto a Palazzo d'Orleans il generale di Corpo d'Armata Luigi Francesco De Leverano, comandante del Comando Forze operative Sud. L'alto ufficiale era accompagnato dal generale di Brigata Claudio Minghetti, coma

Migranti : Pagano (Lega) - Sicilia scoppia - presto Musumeci commissario : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Ecco il regalo di fine anno delle Ong: oltre 370 Migranti sbarcati in queste ore a Pozzallo. La Sicilia sta scoppiando. Il tutto mentre oggi abbiamo assistito all'ennesimo goffo tentativo di Gentiloni di camuffare il fallimento dei governi Pd grazie ai quali l'Italia

Sicilia - Musumeci contro Micciché sugli stipendi d’oro : “I compensi già dignitosi non devono essere aumentati” : Non è d’accordo con la restaurazione annunciata dall’alleato Gianfranco Miccichè. E lo dice il giorno dopo le dimissioni di Vincenzo Figuccia da assessore all’Energia. È un po’ più ampia del previsto la spaccatura in seno alla nuova maggioranza che dovrà governare la Regione Siciliana se il neogovernatore Nello Musumeci smentisce senza mezzi termini la linea del presidente dell’Ars. “Noi che rappresentiamo le ...

Sicilia : ex assessore Figuccia - Governo Musumeci non è alternativa a malapolitica : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Ho sempre risposto in modo autentico alla mia vocazione e per questo non potevo portare avanti un mandato che mi teneva stretto nella morsa di una gabbia d'oro fatta di formalità e ipocrisie". Lo dice Vincenzo Figuccia, l'assessore regionale ai Rifiuti della Sicilia c

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Sicilia : dimissioni Figuccia - caos in giunta Musumeci (28 dicembre 2017) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: circolazione in tilt in tutta Italia a causa del maltempo. Cuperlo chiede a Mattarella di ritirare la fine della legislatura. (28 dicembre 2017).(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:45:00 GMT)

Sicilia : Musumeci - stipendi Ars già dignitosi e non vanno aumentati : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Noi che rappresentiamo le istituzioni, dobbiamo avere grande senso di responsabilità. In un momento di grande difficoltà economica, credo che gli stipendi già dignitosi (dei funzionari dell'Ars ndr) non debbano essere aumentati". Lo ha detto Nello Musumeci parlando de