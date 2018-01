Sicilia | deputati M5s | Venere di Morgantina a Roma? Una follia 2

Sicilia : deputati M5s - Venere di Morgantina a Roma? Una follia : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "La proposta di Sgarbi di portare la Venere di Morgantina a Roma perché, a suo dire, in Sicilia non la visita nessuno è una follia che non sta né in cielo né in terra. Il compito di Sgarbi è quello di portare visitatori in Sicilia, non di depauperarla. Se non è in grado

Sicilia : Papale - Dipasquale e Zito eletti deputati segretari all’Ars : Palermo, 21 dic. (Adnkronos) - Sono Alfio Papale (Fi), Nello Dipasquale (Pd) e Stefano Zito (M5s) i tre deputati segretari dell’Assemblea regionale Siciliana. Sono stati eletti ripettivamente con 36, 34 e 19 preferenze. Le schede bianche sono state 5, nulla solo una scheda. I votanti sono stati 63,

Sicilia - il Pd elegge il capogruppo ma 5 deputati non partecipano al voto : “Patto tra traditori e traditi” : Hanno eletto il capogruppo ma cinque deputati non hanno partecipato al voto. Il motivo? All’interno del Pd Siciliano c’è stato un “patto tra traditori e traditi”. Continua il momento nero tra i dem dell’isola. Una condizione annunciata già nelle ore successive alla sconfitta delle elezioni regionali del 5 novembre scorso, ma deflagrata nelle ultime ore. Ad accendere la miccia la decisione di quattro deputati che ...

Sicilia - il Pd è nel caos : dopo il tradimento pro Micciché alcuni deputati “congelano” l’adesione al gruppo parlamentare : Non hanno un capogruppo e neanche idea di chi possa essere a farlo. Non hanno un linea politica condivisa con Roma o forse ne hanno più di una. Non hanno neanche un gruppo parlamentare, o meglio, lo avrebbero ma al momento nascerebbe monco. È una situazione caotica quella in cui si trova in questo momento il Partito democratico in Sicilia. Una condizione annunciata già nelle ore successive alla sconfitta delle elezioni regionali del 5 novembre ...

Sicilia : elezione presidente Ars - deputati M5S votano per se stessi : Palermo, 15 dic. (Adnkronos) - I deputati del M5S stanno rispondendo alla chiamata per la prima votazione del presidente dell'Ars. La scelta del gruppo è quella di votare ognuno per se sia alla prima che alla seconda votazione. Il Pd invece ha scelto di non rispondere alla chiamata. Il candidato del

Sicilia : Sala d'Ercole apre le porte ai suoi 70 deputati - al via XVII legislatura (2) : (AdnKronos) - A presiedere provvisoriamente la prima seduta della XVII legislatura sarà, per regolamento, il deputato più anziano: Alfio Papale, 66 anni. Le funzioni di segretari saranno invece affidate ai due deputati più giovani: Luigi Genovese, 21 anni, e Elena Pagana, 26 anni. Primo atto del par

Sicilia : Sala d'Ercole apre le porte ai suoi 70 deputati - al via XVII legislatura : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - Dopo un mese e 10 giorni dalle elezioni, domani, venerdì 15 dicembre, alle 10, l'Assemblea regionale Siciliana si riunirà per la prima seduta della XVII legislatura. La campanella del parlamento più antico d'Europa suonerà per accogliere, per la prima volta dopo il tag

Sicilia : all’Ars l’accoglienza dei deputati - foto e kit per avvio legislatura : Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - Il primo a varcare il portone di Palazzo dei Normanni è Claudio Fava, vice presidente della commissione parlamentare Antimafia e fresco di elezione all’Assemblea regionale Siciliana nella lista I Cento Passi. "Sono il primo ad arrivare questa mattina e l’ultimo che speg

Sicilia - liquidazione di 26.000 euro ai 54 deputati regionali non rieletti : Oltre 26 mila euro di liquidazione e oltre 11 mila euro per l'ultimo stipendio, anche se il loro compito è finito il 5 novembre: sono i due assegni che gli ex parlamentari della Regione Siciliana ...

Sicilia - tintinnano le manette6 deputati arrestati o indagatiDa baby Genovese a De Luca : i nomi : Sul nuovo parlamento Siciliano si è già abbattuta una tempesta giudiziaria. Sei deputati o candidati arrestati o indagati. Dal baby Genovese a Cateno De Luca fino a Edy Tamajo: ecco chi sono Segui su affaritaliani.it

##Sicilia - 6 candidati e deputati indagati o arrestati : chi sono : Roma, 23 nov. (askanews) L'indagine nei confronti di Luigi Genovese, il 21enne neodeputato alla Regione Sicilia, eletto con Forza Italia alle ultime elezioni ed indagato dalla Procura di Messina per ...

DEPUTATI ELETTI REGIONE Sicilia 2017/ I nomi dei 70 seggi Ars : cosa cambia dopo l'arresto di De Luca : DEPUTATI ELETTI REGIONE SICILIA 2017: Nello Musumeci Presidente con 36 seggi all'Ars. Tutti i nomi dei DEPUTATI di maggioranza e opposizione e le province dove sono stati ELETTI

