Serie B mercato : è caccia agli attaccanti - le trattative della seconda giornata : E' successo poco in questo secondo giorno di calciomercato per le squadre di Serie B. Continuano senza sosta le trattative per la ricerca degli attaccanti, tema fondamentale di questa giornata. Il Parma cerca Alessandro Matri Il Parma guarda alla Serie A e torna a sperare per regalare ai propri tifosi un sogno chiamato Alessandro Matri che ha il contratto in scadenza con il Sassuolo al 30 giugno prossimo. Il club di Squinzi cederebbe Matri solo ...

Calciomercato Atalanta - Haas ai saluti : due club di Serie B sulle sue tracce : Calciomercato Atalanta – Tra i giocatori che hanno trovato poco spazio nell’Atalanta figura Nicolas Haas. L’esterno classe 96′ ex Lucerna è destinato a lasciare il club orobico in prestito in questa sessione di Calciomercato per trovare continuità. sulle tracce del centrocampista svizzero ci sono Salernitana e Avellino con i granata che sarebbero in vantaggio. Haas potrebbe non essere l’unico a lasciare il club ...

Dalla Serie B alla D : importanti colpi di mercato in arrivo : I campionati di B e C riposeranno, con le prime gare del 2018 che si terranno il 20 gennaio. In serie D invece il 7 gennaio riprenderà il campionato. Dal 3 gennaio è aperto il calciomercato, e Dalla serie B fino alla D sono tanti i movimenti previsti, con tante società che lavorano per rinforzarsi per disputare un'ottima seconda parte di campionato. La situazione Dalla B alla D Foggia: La società è al lavoro per garantire a mister Stroppa ...

Serie C mercato : sogno Arrighini - tra Strambelli e Bellomo - ecco la scelta : Oggi, 4 gennaio, si è aperta la seconda giornata del calciomercato invernale con tante operazioni che sono in dirittura d'arrivo. Nella giornata di ieri sono state annunciate le rescissioni contrattuali di Sorrentino dalla Sambenedettese e di Bussi dal Mestre. Il Padova sogna Arrighini Il Padova ha acquistato dalla Cremonese il terzino Simone Salviato, ma in cima ai desideri dei patavini c'è Andrea Arrighini, attaccante del Cittadella. La ...

Serie B mercato : è già bagarre - primi acquisti ufficiali Video : Oggi, 3 gennaio, si è aperto il #Calciomercato per tutti i club della Serie professionistiche e sono state gia' ufficializzate le prime operazioni. In Serie B, l'Ascoli del nuovo tecnico Cosmi è alla ricerca di rinforzi, soprattutto in attacco. In queste ore i bianconeri potrebbero annunciare l'acquisto di Andrea Ganz del Pescara, a titolo definitivo. Rimane sempre viva la trattativa con il Pescara per il terzino sinistro Antonio Mazzotta, ...

Ufficiale : è di una big il primo colpo nel calciomercato di Serie C Video : Il #calciomercato di #Serie C è iniziato oggi, 3 gennaio e si concludera' il 31 gennaio alle ore 23. In questo primo giorno di mercato, dunque, potrebbero gia' arrivare le prime ufficializzazioni, mentre trattative avviate gia' da diverse settimane continuano ad andare avanti tra mille sussulti e tante idee. Tra le squadre più attive c'è senza dubbio il Lecce [Video] che segue un difensore centrale Martinelli del Foggia e Marino dell'Unicusano ...

Serie A - tutte le date e le scadenze del calciomercato : Serie A, tutte le date e le scadenze del calciomercato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... calciomercato – Archiviato la sera del 30 dicembre il girone d’andata della Serie A 2017-2018, inizia ufficialmente oggi il calciomercato invernale. Il momento in cui le squadre della massima Serie italiana avranno la possibilità di rafforzare le proprie rose. OGGI ...

Calciomercato Bari - due colpi per Grosso direttamente dalla Serie A : Calciomercato Bari, la società è al lavoro per rafforzare la rosa a disposizione di mister Grosso. La finestra invernale di mercato si è aperta solo oggi, ma già alcune trattative in casa barese sono state improntate. La Gazzetta dello sport parla oggi di due possibili innesti per Grosso. In primis arriverà un difensore. Nel ruolo è corsa a due tra Vergara e Capuano, provenienti rispettivamente da Milan e Cagliari. Per quanto concerne la mediana ...

Calciomercato 2018 Live : tutti i colpi ufficiali in Serie A : Calciomercato 2018 Live – Da oggi prende ufficialmente il via il Calciomercato in Italia. In Serie A inizierà il via vai con diversi calciatori scontenti ed intenzionati a cambiar maglia già nella sessione invernale di mercato. Il primo addio ufficiale è però stato un ritiro, quello di Paolo Cannavaro che ha lasciato il Sassuolo dopo la bella prova contro la Roma in campionato. Scatenato il Benevento che è prossimo a mettere a segno ...

Calciomercato 2017 LIVE - tutti gli affari ufficiali di gennaio : il tabellone delle 20 squadre di Serie A : Calciomercato 2017 LIVE, tutte le trattative ufficiali delle 20 squadre di Serie A: il tabellone completo con acquisti e cessioni Bentornato Calciomercato . Dal 3 gennaio fino alle ore 23 del 31 ...

Calciomercato Lazio - caccia al vice Strakosha : il favorito è una vecchia conoscenza della Serie A : Calciomercato Lazio – La Lazio si appresta ad accogliere Martin Caceres, in arrivo dal Verona. L’uruguaiano andrà a rinforzare il reparto arretrato che grazie alle ottime prestazioni di Strakosha tra i pali ha trovato una certa stabilità. Il club biancoceleste, intanto, in questo mercato di gennaio cercherà di mettere a disposizione di Inzaghi un portiere di esperienza che possa far rifiatare qualche volta l’estremo difensore ...

Milan - affondo di Montella - svolta societaria e colpo di mercato in Serie A Video : Giorni di fermento per il #Milan. La squadra di Gennaro Gattuso è pronta ad affrontare il 2018 con il piglio giusto per dimenticare gli ultimi mesi negativi. Nel frattempo arrivano indiscrezioni sul futuro del club sia dal punto di vista sportivo che societario con novita' riguardanti il rifinanziamento del debito contratto con Elliott e il calciomercato [Video]. Negli ultimi giorni, inoltre, il Milan si è 'liberato' dell'ingaggio dell'ex ...