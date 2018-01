Serie A Torino | i convocati | Ljajic recuperato

Serie A Bologna - contro il Torino non ci sarà Maietta : Bologna - Il Bologna perde Domenico Maietta a poche ore dalla partita contro il Torino . Il difensore rossoblù ha saltato la rifinitura odierna (il match si gioca domani alle 12.30) a causa di una ...

Basket - Serie A 2018 : Brescia a Torino per scacciare la crisi. Milano vola a Pistoia - Avellino riceve la Virtus : È tempo della 14^ giornata della Serie A di Basket. La classifica è cambiata notevolmente nello scorso turno, con Brescia che è stata raggiunta in vetta da Milano e Avellino. In casa Leonessa c’è aria di crisi: sono tre le sconfitte nelle ultime quattro partite, due delle quali in casa; soprattutto, la prestazione messa in scesa nel Derby contro Cremona è stata davvero preoccupante in termini di intensità. L’allarme è già suonato: ...

Calcio - Walter Mazzarri nuovo allenatore del Torino. Torna in Serie A dopo Napoli e Inter - firma fino al 2020 : Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino. dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic maturato nella notte dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Juventus, il Presidente Urbano Cairo ha ingaggiato il tecnico di San Vincenzo. Mazzarri, che tornerà ad allenare in Serie A dopo un’esperienza sulla panchina del Watford in Premier League, avrà a disposizione il suo staff formato da Nicolò Frustalupi (vice), Giuseppe ...

Basket : Serie A - Trento-Torino 79-67 : ROMA, 30 DIC - Vittoria della Dolomiti Energia Trentino sulla Fiat Torino in un anticipo della 13/a giornata del campionato di serie A di Basket. Trento, al quarto successo consecutivo, si impone 79-...

Basket - Serie A 2017-2018 : 13^ giornata. Trento non si ferma e batte anche Torino. Reggio Emilia regola Cantù : La 13^ giornata della Serie A di Basket 2017-2018 si è aperta con i due anticipi, in cui sono state impegnate le squadre italiane che disputano la EuroCup. L’ultimo turno dell’anno solare ha premiato Trento e Reggio Emilia, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Torino e Reggio Emilia. Ottava vittoria consecutiva tra campionato e coppa per la Dolomiti Energia Trentino, che ha sconfitto per 79-67 la Fiat Torino. Un successo che ...

Serie A - Torino. Mihajlovic : 'Io a rischio? Ormai sono il nuovo Montella. Non ci gira bene nulla' : Sinisa Mihajlovic vive quotidianamente tutti i disagi del caso, per questo si è detto soddisfatto della prova dei suoi, intervistato da Sky Sport: "A calcio si gioca per segnare, purtroppo è arrivato ...

Serie A Genoa - Rossi : "Adoro giocare". Ballardini : "Bello l'applauso di Torino" : TORINO - Dopo il debutto in Coppa Italia, ecco la prima in campionato. Peppe Rossi ha esordito con la maglia del Genoa nella sfida contro il Torino: "Si tratta di un punto molto importante per la ...

Serie A Torino-Genoa 0-0 - il tabellino : TORINO - Torino e Genoa si annullano a vicenda all'Olimpico. Finisce 0-0 la sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Torino-Genoa 0-0: NUMERI E STATISTICHE TORINO (4-3-3): Sirigu; De ...

Torino-Genoa streaming-diretta tv - dove vederla (Serie A) : Torino-Genoa – (orario 15.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta ...

Serie A Torino - Edera salta il Genoa : trauma distorsivo a ginocchio e caviglia : Torino - Simone Edera non è stato convocato dal tecnico del Torino , Sinisa Mihajlovic , in vista del prossimo impegno di campionato. L'attaccante, infatti, ha riportato un trauma distorsivo al ...

Probabili Formazioni Torino-Genoa Serie A 30-12-2017 : Siamo molto vicini alla fine di questa prima parte di campionato, un campionato che fino ad oggi ci ha regalato alcune conferme e diverse sorprese. Conferme e sorprese che riguardano anche due squadre che si affronteranno sabato 30 alle ore 15:00 in uno dei match pomeridiani di cartello, ovvero Torino e Genoa. I granata rientrano sicuramente nella categoria delle conferme visto e considerato che si trovano al momento al decimo posto a parimerito ...

Serie A Torino - Berenguer : "Il gol alla Lazio? Fondamentale per noi" : Torino - Alex Berenguer ha trovato contro la Lazio il primo gol in Serie A, nella sfida dell'11 dicembre che si è conclusa con più di una polemica sull'arbitro Giacomelli e sul Var. L'esterno del ...

Serie A Torino - Berenguer : "Abbiamo bisogno di un grande Belotti" : Torino - Il primo gol in Serie A non si scorda mai. Come quello di Alex Berenguer che ha messo la firma sulla vittoria del Torino per 1-3 in casa della Lazio dell'11 dicembre. L'esterno di Mihajlovic ...

Serie A Genoa - Laxalt : "Torino forte - ma crediamo nelle nostre qualità" : GENOVA - Il 28 ottobre 2015 Diego Laxalt segnò due gol in un bellissimo 3-3 tra Torino e Genoa , segnando la seconda rete al minuto 93. A due giorni da una nuova trasferta in terra granata, l'esterno ...