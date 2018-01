Serie A | De Zerbi | Benevento | vietato l' appagamento

Serie A Benevento - De Zerbi : "Chi non ci crede si faccia da parte" : Benevento - Il Benevento subisce la sconfitta numero 16 su 17 partite di campionato. Questa però pesa come un macigno, perché contro la Spal , in casa, il match assumeva il significato di un'ultima ...

Serie A - De Zerbi : "Benevento troppo fragile. Salvezza? Ci credo" : UDINE - Per il Benevento è arrivata un'altra sconfitta, la numero 15 in 16 partite di campionato. L'Udinese ha festeggiato 2-0: "Avremmo meritato di segnare nel primo tempo - ha dichiarato a fine ...

Serie A - Udinese-Benevento : i convocati di De Zerbi 10-12-2017 : A poco più di 24 ore dal match contro l’Udinese, il tecnico del Benevento, Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati . E’ stato diffuso l’elenco dei convocati del Benevento di Roberto De Zerbi . Sono 23 i giocatori che prenderanno parte alla trasferta contro l’Udinese allo stadio ”Friuli Dacia Arena” di Udine. La partita è in programma per Domenica 10 Dicembre alle ore 15.00. Sarà Gianluca Aureliano, della ...

Serie A Benevento - De Zerbi : "Complimenti ai ragazzi" : Benevento - "I ragazzi meritano i complimenti, non hanno mai mollato. E non solo oggi, ma quando abbiamo perso le altre partite" . Così a Sky il tecnico del Benevento De Zerbi , dopo il pari col Milan ...

Serie A Benevento - De Zerbi : "Pareggio meritatissimo" : Benevento - "I ragazzi meritano i complimenti, non hanno mai mollato. E non solo oggi, ma quando abbiamo perso le altre partite" . Così a Sky il tecnico del Benevento De Zerbi , dopo il pari col Milan ...

Gattuso-De Zerbi - atto II in Serie A : che scintille dalla Lega Pro : "Spero non abbia più la borsa del ghiaccio in testa come allo Zaccheria". A distanza di oltre 500 giorni da quel 12 giugno 2016 , l'ironia nemmeno velata di Roberto De Zerbi rievoca l'incrocio ad alta ...