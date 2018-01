Serie A - Chievo-Udinese 1-1 : segna Radovanovic - poi Tomovic sbaglia porta : Chievo Verona-Udinese 1-1: cronaca, statistiche e tabellino Tags: Udinese , Chievo Verona Tutte le notizie di Serie A

Calcio - Serie A 2018 : l’Udinese sbatte sul Chievo. Al Bentegodi finisce 1-1 : Chievo e Udinese hanno aperto il 2018 della Serie A, dando inizio alla 20^ giornata del massimo campionato, la prima di ritorno. L’incontro del Bentegodi è terminato 1-1. È successo tutto nel primo tempo: prima il vantaggio dei padroni di casa in apertura con Radovanovic, poi il pareggio degli ospiti nel finale di tempo grazie ad un autogol di Tomovic. Un pareggio che rappresenta uno stop per l’Udinese, reduce da cinque vittorie ...

Serie A - il Chievo frena la corsa dell'Udinese : Finisce 1-1 e fanno tutto i clivensi: apre Radovanovic, raddoppio di Cacciatore annullato dal Var e autogol di Tomovic

Anticipo Serie A - Chievo-Udinese 1-1 : 19.55 Finisce 1-1 il primo Anticipo del 2018 tra Chievo Verona e Udinese. Al Bentegodi parte benissimo il Chievo che prima al 4' sfiora il vantaggio con Stepinski (salva Buizarri), poi sblocca il match con un gran tiro dalla distanza di Radovanovic (9').Cacciatore firma il raddoppio clivense, ma il Var annulla (15').A fine 1° tempo arriva il lampo dell'Udinese che trova il pari:cross di Pezzella,goffo intervento di Tomovic che devia nella sua ...

Serie A - Chievo-Udinese : ancra Oddo a 2 - 55 : ROMA - L'Udinese apre la 20ª giornata di Serie A, con l'anticipo del venerdì in Serie A. I friulani stanno volando da quando hanno cambiato allenatore: Massimiliano Oddo ha perso all'esordio, ...

probabili formazioni, orario e dove vederla in TV e Streaming

Probabili formazioni Serie A / I moduli - le scelte e i dubbi : così per Chievo Udinese (20a giornata) : Probabili formazioni Serie A, i moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori (20a giornata). Scopriamo le ultime notizie sugli schieramenti che verranno mandati in campo

Serie A Chievo-Udinese - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : VERONA - Oggi alle 18, Chievo-Udinese è l'anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A. Il Chievo cerca riscatto al Bentegodi, contro la lanciatissima Udinese di Massimo Oddo. I ...

Chievo-Udinese streaming-diretta tv - dove vederla (Serie A) : Chievo-Udinese, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, dove vederla IN STREAMING, dove vederla SU PC.

Serie A Udinese - Oddo : "Sbagliato pensare che col Chievo sarà semplice" : UDINE - "L'ultimo problema a cui pensiamo sono gli assenti; siamo tanti e siamo bravi. Chi andrà in campo farà quello che deve; tutti hanno fatto sempre bene in allenamento, gli altri stanno bene sia ...

Probabili Formazioni Chievo-Udinese Serie A 05-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chievo Verona-Udinese, 20^ giornata Serie A 2017/2018, ore 18:00: Maran si affida per l’ultima volta ad Inglese, mentre Oddo conferma Lasagna come unica punta. Al Bentegodi un Chievo Verona che, salvo clamorosi dietrofront, saluterà il suo bomber Inglese ospiterà un Udinese che sta macinando vittorie su vittorie. La cura-Oddo sembra aver dato nuova linfa ad una squadra che, con Delneri, non era riuscita a ...

Serie A Chievo - differenziato per Castro - Meggiorini - Gamberini e Inglese : VERONA - Mattinata di lavoro per il Chievo , che si prepara al prossimo impegno di campionato contro l' Udinese , in programma venerdì e valevole come prima giornata del girone di ritorno di Serie A. ...