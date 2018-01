Serena Williams rinuncia agli Australian Open

Australian Open - Serena Williams rinuncia alla competizione : ROMA - Un altro forfait illustre agli Australian Open . Se il tabellone maschile ha già perso Andy Murray e Kei Nishikori ed è in attesa di conoscere le decisioni di Novak Djokovic e Rafa Nadal , fra ...

Australian Open 2018 - Serena Williams dà forfait : “Potrei competere - ma io voglio vincere e non sono pronta” : Serena Williams non parteciperà ai prossimi Australian Open 2018. La fuoriclasse americana, vincitrice per ben sette volte in carriera dello Slam oceanico, sarebbe dovuta tornare in campo in un torneo Wta per la prima volta dopo aver dato alla luce la figlia Alexis Olimpia, tuttavia non si sente ancora pronta per poter ambire all’obiettivo massimo. “Dopo aver giocato ad Abu Dhabi mi sono resa conto che, sebbene sia molto vicina, non ...

Margaret - Harry e Serena Williams : la rivincita del figlio di mezzo : Il primogenito responsabile, il fratello di mezzo dimenticato e schiacciato dalla personalità del maggiore. Ce l’hanno fatto credere per decenni, definendo questa teoria come la «sindrome del figlio di mezzo». Così abbiamo sempre supposto che la fortunata fosse la sorella maggiore Kate (Middleton), meritevole di aver sposato l’erede al trono (William), e non la minore Pippa; che la star fosse Beyoncé e non la più piccola Solange e ancora che la ...

Australian Open 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer e Serena Williams ancora una volta i tennisti da battere : Il 2018 è appena iniziato ma il tennis si appresta già a vivere le emozioni del primo Slam stagionale: lunedì 15 gennaio partono gli Australian Open. Tanti siti di scommesse propongono da diverso tempo le quote per pronosticare i vincitori, andiamo a scoprire i favoriti per Snai e Better In campo maschile il favorito d’obbligo è il campione uscente, l’elvetico Roger Federer: il suo back-to-back è bancato a 3.25 da entrambe le agenzie ...

Il ritorno (da mamma) di Serena Williams : Dopo la nascita della figlia Alexis, Serena Williams è tornata a giocare, in un match di esibizione ad Abu Dhabi. L'ex numero 1 non disputava una partita ufficiale dagli scorsi Australian Open, torneo ...

Tennis - rientro amaro per Serena Williams. Ad Abu Dhabi vince Jelena Ostapenko : La bella notizia è senz’altro il ritorno in campo di Serena Williams, quest’oggi ad Abu Dhabi. La brutta, per l’americana almeno, è il risultato del match-esibizione giocato negli Emirati, che ha sorriso a Jelena Ostapenko, vincitrice per 6-2 3-6 10-5. Un incontro comunque ben giocato dall’ex numero 1 del mondo. Nei momenti chiave, però, è apparsa evidente la ruggine di Serena, al primo match dopo la lunga pausa per via ...

Tennis - ritorno con sconfitta per Serena Williams : 'Volevo sapere come stava Olympia...' : A nemmeno quattro mesi dalla nascita della piccola Alexis Olympia, la statunitense è tornata in campo ad Abu Dhabi per un match esibizione contro Jelena Ostapenko (7 del mondo), perdendo 6-2, 3-6, 10-...

Serena Williams : «Mia figlia - le nozze - e gli altri 8 momenti di un anno straordinario» : Ha iniziato l’anno con la racchetta in mano e lo chiude nello stesso modo, ma in mezzo c’è stata tutt’altro per Serena Williams. È lei stessa a raccontarlo con 10 foto postate sul suo profilo Instagram che raccontano il suo 2017, dall’Australia, ancora in campo, ma già incinta, fino al giorno prima di entrare in ospedale per dare alla luce la piccola Alexis. https://www.instagram.com/p/BdNWOX3hnE5/?taken-by=SerenaWilliams «Quest’anno è stato ...

Tennis - dal ritorno di Serena Williams al 'nuovo' Djokovic : al via la nuova stagione : RIECCO MAMMA Serena - Sabato 30 - giorno delle finali - spazio anche alle donne con la sfida tra Serena Williams, ex numero uno del mondo (attualmente è n.22 Wta), e la lettone Jelena Ostapenko, ...