Selena Gomez al Coachella insieme all’ex fidanzato The Weeknd

Camila Cabello ha preso il posto di Selena Gomez nell’ultimo record : Tra pochissimo arriverà il primo album da solista di Camila Cabello, ma la cantante può già celebrare un super record che riguarda la sua musica! La carriera dell’artista sta volando sempre più in alto, tanto da avere raggiunto e superato una star del calibro di Selena Gomez in questa particolare classifica: ti raccontiamo tutto nel video! [arc id=”a2e19b96-a474-447e-9bd7-1564c7dc1668″] “Camila” è in uscita il ...

Justin Bieber e Selena Gomez - pace fatta e vanno al corso di Pilates insieme : Justin Bieber e Selena Gomez ci hanno ormai abituato ai su e giù della loro relazione, proprio come sta succedendo in questi primi giorni del 2018. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Prima il cantante l’aveva raggiunta in Messico per festeggiare insieme il Capodanno ma durante il viaggio di ritorno negli Stati Uniti era scoppiata una lite e i due non si erano neanche salutati tornando ognuno a casa ...

Selena Gomez e Charlie Puth : non indovinerai mai dove hanno registrato il duetto : “We Don’t Talk Anymore” di Charlie Puth e Selena Gomez ha raggiunto un successo stellare, ma è stata registrata in un posto molto molto meno favoloso. Il cantante inglese ha rivelato di aver conosciuto Sel agli MTV VMA, grazie all’aiuto di Taylor Swift che gli ha presentato l’artista di “Wolves”. [arc id=”ea3a5b54-8964-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Dopo aver fatto sentire via FaceTime il ...

Selena Gomez : «La mia vacanza dopo il trapianto» : Un anno da salutare e uno accogliere. Meglio farlo sulle calde spiagge del Messico. Questo avranno pensato Selena Gomez e le sue amiche che hanno deciso di scappare a Cabo San Lucas per l’ultimo fine settimana del 2017. La cantante 25enne appare in una delle foto delle ragazze che sono con lei. Tutte in spiaggia e in costume da bagno. «Il nostro sesto ultimo dell’anno insieme. Che gioia tutti i nostri ricordi». Non ci sono solo le quattro che ...

