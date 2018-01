Se ne è andata Lucy | la bambina in miniatura con il corpo da centenaria

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 5 gennaio 2018) E' morta a soli 8 anni come ne avesse avuti 100. Era unaintrappolata in undi una. Il destino di #Parke è stato crudele: era nata con la #sindrome di Hutchinson-Gilford, comunemente conosciuta come #progeria. Una malattia genetica rara e terribile che colpisce dalla nascita, per cui non esiste ancora una cura. Causa l'invecchiamento precoce dele conduce a una morte sofferta e prematura. Mentre ildecade in tempi record, la mente ha invece uno sviluppo normale in base all'eta' anagrafica e resta lucida per tutto il corso della vita. A fare il triste annuncio della morte disono stati qualche giorno fa, i genitori Stephanie e David Parke di Ballyward, nell'Irlanda. Storia di amore e coraggio Stephanie e David Parke, genitori dihanno annunciato su Facebook la morte VIDEO della loro. Questi eccezionali genitori dal ...