Scuola | vacanze più lunghe | l’8 gennaio scioperano i professori | lezioni a rischio

Vacanze più lunghe per gli studenti : sciopero dei docenti l'8 gennaio - il giorno del ritorno a Scuola : Per gli studenti sarà un giorno in più per riposare, per i docenti un momento di protesta sul caso dei diplomati magistrali. Vacanze scolastiche più lunghe del previsto per alcuni istituti: lunedì 8 gennaio infatti, giorno in cui si ritorna in classe dopo le Vacanze natalizie, è in calendario uno sciopero dei docenti della scuola Primaria e dell'Infanzia con una manifestazione nazionale a Roma davanti al ...