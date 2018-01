Sciopero 8 gennaio per asili e scuole elementari | maestre e maestri mobilitati | non si

Sciopero oggi 4 gennaio 2018/ Poste Italiane - Telecom Italia e Rai : info - orari e modalità : Sciopero oggi 4 gennaio 2018: le ultime notizie sulle mobilitazioni dei lavoratori. Poste Italiane, Telecom Italia e Rai: info, orari e modalità sulle agitazioni.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 15:27:00 GMT)

Lunedì 8 gennaio c’è uno Sciopero degli insegnanti di materne e elementari : Protestano contro una sentenza che ha escluso i diplomati magistrali entro il 2001/2002 dalla graduatoria per l'assunzione in ruolo The post Lunedì 8 gennaio c’è uno sciopero degli insegnanti di materne e elementari appeared first on Il Post.

Trasporto pubblico. Sciopero venerdì 12 gennaio : E’ in programma, venerdì 12 gennaio a Roma, il primo Sciopero del 2018 del Trasporto pubblico. Si tratta della protesta di 24 ore che avrebbe dovuto... L'articolo Trasporto pubblico. Sciopero venerdì 12 gennaio su Roma Daily News.

Sciopero scuola 8 gennaio un rischio reale oppure no? : Sciopero scuola 8 gennaio: riguarderà solo una porzione dello staff scolastico. Sciopero scuola 8 gennaio, la realtà La notizia è vera: i Cobas hanno indetto insieme ad altre otto sigle uno Sciopero l'...

Scuola - 8 gennaio Sciopero docenti scuole primarie e d'infanzia : Roma - Le vacanze natalizie potrebbero allungarsi di un giorno per alcuni. Lunedì prossimo, 8 gennaio, data in cui si torna tra i banchi dopo la pausa delle festività, è, infatti, in calendario uno sciopero dei docenti della Scuola Primaria e dell'Infanzia con una manifestazione nazionale a Roma davanti al Miur. La protesta è stata indetta dai Cobas, insieme ad altre organizzazioni di base, contro quella che viene ...

Scuola - 8 gennaio Sciopero docenti scuole primarie e d'infanzia : Roma - Le vacanze natalizie potrebbero allungarsi di un giorno per alcuni. Lunedì prossimo, 8 gennaio, data in cui si torna tra i banchi dopo la pausa delle festività, è, infatti, in calendario uno sciopero dei docenti della Scuola Primaria e dell'Infanzia con una manifestazione nazionale a Roma davanti al Miur. La protesta è stata indetta dai Cobas, insieme ad altre organizzazioni di base, contro quella che viene ...

Scuola : 8 gennaio Sciopero dei docenti della Primaria e dell'Infanzia : ROMA Lunedì prossimo, 8 gennaio, data in cui si torna tra i banchi dopo la pausa delle festività, è, infatti, in calendario uno sciopero dei docenti della Scuola Primaria e dell'Infanzia con una ...

Sciopero giornalisti Rai Sport/ Ecco perché non c'è la telecronaca di Juventus-Torino (Oggi - 3 gennaio 2018) : Sciopero dei giornalisti di Rai Sport, oggi 3 gennaio 2018: niente telecronaca di Juventus-Torino di Coppa Italia, no commenti sci e stop Tg Sportivi per tutto il giorno. Ecco perchè(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:00:00 GMT)

Gomma Plastica - a gennaio Sciopero generale da Cgil-Cisl-Uil : Roma, 3 gen. (askanews) Sedici ore di sciopero generale, di cui otto a livello nazionale e otto a livello territoriale da tenersi entro il 31 gennaio, e una grande manifestazione che si terrà sotto la ...

Scuola - i docenti di Primaria e Infanzia in Sciopero l'8 gennaio - : Una manifestazione, indetta dai Cobas e da altre organizzazioni di base, riunirà gli insegnanti davanti al ministero dell'Istruzione a Roma. Si protesta contro la sentenza del Consiglio di Stato che ...

Scuola - lunedì 8 gennaio Sciopero dei docenti di primaria e infanzia : Roma, 3 gennaio 2018 - Le vacanze di Natale saranno ancora più lunghe per i bambini che frequentano la Scuola primaria e dell'infanzia . lunedì 8 gennaio, infatti, giorno in cui si ritorna in classe ...

Scuola : Sciopero 8 gennaio - tutte le informazioni : Uno sciopero riguardante la Scuola dovrebbe svolgersi immediatamente dopo la fine delle vacanze di Natale, ovvero il prossimo 8 gennaio. La data in questione sarebbe il primo giorno di rientro per gli studenti dopo il consueto riposo festivo, ma forse le loro vacanze si prolungheranno di un giorno. Lo sciopero è stato inizialmente bandito dal […] L'articolo Scuola: sciopero 8 gennaio, tutte le informazioni proviene da Scuolainforma.

Vacanze più lunghe per gli studenti : Sciopero dei docenti l'8 gennaio - il giorno del ritorno a scuola : Per gli studenti sarà un giorno in più per riposare, per i docenti un momento di protesta sul caso dei diplomati magistrali. Vacanze scolastiche più lunghe del previsto per alcuni istituti: lunedì 8 gennaio infatti, giorno in cui si ritorna in classe dopo le Vacanze natalizie, è in calendario uno sciopero dei docenti della scuola Primaria e dell'Infanzia con una manifestazione nazionale a Roma davanti al ...

Sciopero GIORNALISTI RAI SPORT/ Oggi 3 gennaio 2018 - niente telecronaca Juventus-Torino e Tg : ecco perché : SCIOPERO dei GIORNALISTI di Rai SPORT, Oggi 3 gennaio 2018: niente telecronaca di Juventus-Torino di Coppa Italia, no commenti sci e stop Tg SPORTivi per tutto il giorno. ecco perchè(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:28:00 GMT)