Sci alpino | Coppa del Mondo 2018 | orari Tv gare Adelboden e Kranjska Gora

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2018 : è sempre caccia a Marcel Hirscher. Henrik Kristoffersen vuole spezzare la maledizione - ma quanta concorrenza! : Incalza il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà un mese di gennaio davvero intenso e ricco di gare, preparatorio all’appuntamento più importante della stagione, quello con le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Il Circo Bianco si sposta dalla Croazia alla Svizzera, ad Adelboden per la precisione, dove andrà in scena un altro weekend dedicato alla tecnica. Parlando di queste discipline il primo nome che salta alla mente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kranjska Gora 2018 : slalomiste e gigantiste pronte per un weekend spettacolare : A Kranjska Gora, in Slovenia, è tutto pronto per ospitare nel prossimo weekend la prossima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Toccherà nuovamente alle specialiste delle discipline tecniche, perché in Slovenia sono in programma uno slalom gigante e uno slalom speciale, il terzo del 2018 dopo il city event di Oslo e quello di Zagabria, entrambi vinti da Mikaela Shiffrin. Sarà proprio l’americana la favorita di entrambe le ...

Sci alpino - le pagelle dello Slalom di Zagabria : Hirscher voto 9 - molto bene anche Matt. Deludono gli azzurri : Dopo lo Slalom maschile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino e vinto da Marcel Hirscher, sempre più primo in classifica di specialità e generale, è tempo di dare i voti ai protagonisti di giornata. Marcel Hirscher voto 9: terza vittoria consecutiva in Slalom, stavolta in maniera diversa dalle altre. Se in altre occasioni aveva dominato o addirittura vinto dopo aver rischiato da uscire, oggi aggiunge alla collezione una ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Zagabria. Marcel Hirscher allunga su Henrik Kristoffersen : Marcel Hirscher prova la fuga nella Coppa del Mondo di sci alpino 2018. L’austriaco ha ottenuto la sua quinta vittoria nello slalom di Zagabria, portando il suo bottino a 674 punti nella graduatoria generale. Il cannibale ha così allungato rispetto al secondo Classificato, il norvegese Henrik Kristoffersen, fermo a quota 580. Sono loro al momento i due favoriti nella lotta alla Sfera di Cristallo, potendo contare su un cospicuo rispetto ai ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : Marcel Hirscher nella storia! 50 vittorie in Coppa del Mondo - eguagliato Alberto Tomba! : È Marcel Hirscher il vincitore dello Slalom di Zagabria. L’austriaco, secondo al termine della prima prova, è riuscito a rimontare e vincere grazie ad una strepitosa seconda manche. Un successo che gli consente di entrare ancor di più nella storia: sono 50 i trionfi in Coppa del Mondo, eguagliando Alberto Tomba. Davanti ad Hirscher adesso ci sono solo Hermann Maier a quota 54 e la leggenda Ingemar Stenmark, inarrivabile a 86. La vittoria ...

Sci alpino - si avvicina il gigante femminile di Kranjska Gora : sette le azzurre al via : ... in slalom presenti Azzola e Sosio Con la due giorni di allenamento a Tarvisio si è completata la preparazione della squadra di gigante femminile per la quarta gara stagionale di Coppa del mondo in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Le convocate dell’Italia per Kranjska Gora : ci sono Brignone - Goggia e Moelgg : Dopo le gare di Oslo e Zagabria, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino proseguirà nel weekend a Kranjska Gora (Slovenia). La pista Podkoren 3, dove le azzurre sono salite sul podio per due volte (Brignone nel 2012 e Gius nel 2007, sempre seconde e sempre in gigante), sostituisce la rinunciataria Maribor. In programma un gigante (sabato 6 gennaio) e uno slalom (domenica 7 gennaio). Queste le convocate dell’Italia: GIGANTE: Federica ...

Sci alpino - Slalom maschile Zagabria 2018 : super prima manche di Michael Matt. Hirscher secondo - Gross quinto ma lontano dal podio : Michael Matt è a sorpresa davanti a tutti dopo la prima manche dello Slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaco, sceso con il pettorale numero 2, ha confezionato una grandiosa discesa, risultando nettamente il più veloce sia sul tratto centrale che su quello conclusivo. Nessuno, a parte Hirscher, è mai riuscito a piazzarsi davanti a lui in un singolo intermedio, come testimoniano gli ampi ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : Matt in testa davanti a Hirscher - Gross quinto : ci prova per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sul pendio croato ci aspetta una gara altamente spettacolare e intensa. Tutti contro Marcel Hirscher, dominatore incontrastato della disciplina che cerca un nuovo sigillo di lusso. L’austriaco sembra imbattibile ma se la dovrà vedere con i suoi soliti rivali tra cui spicca Henrik Kristoffersen, desideroso di ...