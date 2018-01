San Severo | presentata la 49ma stagione degli Amici della Musica Tra i grandi nomi

Basket : Senigallia cerca il botto di fine anno a San Severo : Non ci sarà la diretta streaming del sito LNP Channel, inizialmente prevista. Arbitrano Marzo di Lecce e Caldarola di Ruvo di Puglia (Ba). Andrea Pongetti

San Severo - Fratelli d'Italia raccoglie cibo e giocattoli per i bisognosi Sabato in piazza Incoronazione dalle 17 alle 20 : Se la politica si esercitasse in modo serio e coerente, ci sarebbe meno bisogno di queste iniziative e delle altre forme di volontariato, perché sarebbe lo Stato a erogare i servizi idonei ad aiutare ...

Il Segreto - anticipazioni settimana del 23 dicembre 2017 : torna Severo Santacruz Video : Le anticipazioni Il Segreto sono pronte a svelarci [Video] cosa accadra' nei nuovi episodi della #Soap spagnola, in onda tra lunedì 18 e sabato 23 dicembre 2017. Lunedì 18 dicembre. Sentendo Francisca urlare, Mauricio interviene tempestivamente. Per salvarla è costretto a colpire con forza Raimundo, il quale sbatte la testa e perde i sensi. Matias e Marcela sono alle prese coi preparativi del loro matrimonio, mentre i consiglieri comunali ...

Il Segreto - anticipazioni settimana del 23 dicembre 2017 : torna Severo Santacruz : Le anticipazioni Il Segreto sono pronte a svelarci cosa accadrà nei nuovi episodi della soap spagnola, in onda tra lunedì 18 e sabato 23 dicembre 2017. Lunedì 18 dicembre. Sentendo Francisca urlare, Mauricio interviene tempestivamente. Per salvarla è costretto a colpire con forza Raimundo, il quale sbatte la testa e perde i sensi. Matias e Marcela sono alle prese coi preparativi del loro matrimonio, mentre i consiglieri comunali deridono Adela, ...

10 dicembre - Lo "Schiaccianoci" del Balletto del Sud al Teatro "Verdi" di San Severo (Foggia) : ... Itinerario Danza (dal 1997), progetto turistico-culturale che prevede un circuito estivo di spettacoli nei borghi antichi del territorio salentino e Dall'Alpi alle Piramidi (dal 2006), progetto di ...

Frattese - Della Monica : "Contro il San Severo gara da non sbagliare" : FRATTAMAGGIORE - Nella testa dell Frattese c'è ancora la sconfitta beffarda di domenica con il Pomigliano. La squadra di Vitter - alla seconda settimana sulla panchina nerostellata - proverà a vincere ...

San Severo - FdI chiede la bigliettazione online per il 'Verdi' : San Severo Roberta Fiano, esponente di Fratelli d'Italia, chiede di attivare la vendita di biglietti online per gli spettacoli del teatro comunale 'G. Verdi'. 'Gli orari della biglietteria, 9,30 " 12, 30/ 17 20 fa notare sono scomodi per chi lavora fino a tardi e magari non ha nessuno a cui delegare il compito di ...

San Severo - programmazione e tariffario della stagione al Verdi : Per la maggior parte degli spettacoli: Platea euro 30, Palchi 1e 2fila euro 25, Plachi 3fila euro 18, Loggione euro 15. Lo spettacoli di Brignano avrà questi prezzi: Platea euro 45, Palchi 1e 2fila ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Severo Santacruz è il misterioso incappucciato : Svelata l'identità del terzo alleato di Francisca e Carmelo nel piano di distruzione ideato contro Cristobal.

San Severo - ex consigliere comunale condannato per usura ed estorsione : Francesco Nardino e Vincenzo Maggio, ex consigliere comunale, sono stati condannati rispettivamente a cinque e sette anni per fatti avvenuti tra il 2009 e il...

Anticipazioni Il Segreto : il monaco incappucciato che perseguita CRISTOBAL è SEVERO SanTACRUZ!! : Nei nostri recenti post dedicati alle Anticipazioni delle puntate italiane de Il Segreto, vi abbiamo parlato della misteriosa comparsa di un uomo incappucciato che inizierà a perseguitare l’arcigno CRISTOBAL Garrigues (Carlos De Austria); tutto avrà inizio nell’istante in cui l’ex Intendente darà ordine a Carmelo Leal (Raul Peña) di piazzare una bomba nella chiesa prescelta da Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) e Francisca ...

Il Segreto - Severo : tutto sull'attore Chico Garcia e sul futuro del Santacruz Video : Il Segreto, Severo: tutto sull'attore Chico Garcia e sul futuro del Santacruz Video Gossip e news Il Segreto: età, fidanzata e curiosità su Chico Garcia e anticipazioni sul futuro di Severo nella soap opera. Clicca e guarda il Video ...