Samsung Galaxy S8 cancellare registro telefonate

Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8 - (presunte) cornici a confronto : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sembrano avere cornici inferiori leggermente più ridotte rispetto agli attuali Galaxy S8, almeno a giudicare da questa nuova immagine.

Nuovamente beccato il Samsung Galaxy Note 8 con Oreo - a che punto è l’aggiornamento? : 'Venne il giorno in cui il Samsung Galaxy Note 8 ricevette l'aggiornamento ad Android Oreo'. Credete sia uno scherzo? Ci spiace deludervi, è tutto vero, anche se bisogna fare delle precisazioni opportune. Partiamo dal presupposto che non si sta certamente parlando di un firmware beta, ma di una versione test scaricato su un qualche esemplare riservato alla prova dei passanti (Noterete dalle foto in basso, difatti, il codice IMEI in bella ...

Samsung Galaxy S8 collegare 2 diffusori audio bluetooth : Samsung S8 connettere 2 sound speaker bluetooth e ascoltare la musica contemporaneamente la guida con le istruzioni per ascoltare la musica in stereo Samsung S8.

Samsung Galaxy Note 8 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo (in soak test) - Galaxy S8 con supporto a Dolby Atmos : Le cose si muovono in casa Samsung: Samsung Galaxy Note 8 protagonista di un soak test per Android 8.0 Oreo stabile, Samsung Galaxy S8 riceve il supporto a Dolby Atmos.

Alcuni brevetti svelano le feature di Samsung Galaxy X e nuovi smartwatch : Stando alle immagini di un brevetto del colosso coreano, lo schermo del Samsung Galaxy X sarà in grado di misurare la pressione esercitata

Ufficiale Oreo su Samsung Galaxy S8 - negli USA : novità e tempi aggiornamento in Europa : Arriviamo in queste ore ad uno snodo cruciale nell'esperienza di chi ha deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S8. Partiamo dalle notizie più fresche, relative al modello commercializzato negli USA ed equipaggiato col processore Snapdragon 835, che ha visto addirittura avviarsi la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo in versione stabile, con codice firmware G950USQU2CRA1 per Samsung Galaxy S8 e G955USQU2CRA1 per S8 ...

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus potrebbero presto accogliere Android 8.0 Oreo : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus potrebbero

Samsung presenta Exynos 9810 - il processore di Galaxy S9 : É ormai passato diverso tempo dalla presentazione dell’ultimo smartphone della serie S e ci sono tutte le carte per la nascita di uno nuovo. Infatti, Samsung, a distanza di un anno, è già pronta per far conoscere al mondo interno il suo nuovo flagship: Galaxy S9. Seppur mantenendo le stesse linee del predecessore, Galaxy S9 porterà tante innovazioni soprattutto per quanto riguarda le sue prestazioni. Quindi, in attesa di renderlo pubblico, ...

Vuol fare la differenza il Samsung Galaxy S9 : fotocamera rivoluzionata rispetto all’S8 : Siamo sempre più vicini alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S9, al punto che in questo periodo non trascorre giorno senza che emergano indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i punti di forza del nuovo top di gamma Android. Dopo aver condiviso coi nostri lettori alcune presunte immagini, infatti, è necessario concentrarsi sulla questione inerente la fotocamera, almeno stando ai rumors trapelati oggi 4 gennaio in giro per ...

Backup app Samsung Galaxy S7 su Cloud prolungato nel 2018 : peccato scomparirà comunque : Più di qualche possessore del Samsung Galaxy S7, a più riprese, ha avuto la necessità di effettuare il Backup delle app e dei dati personali in occasione di un ripristino o di altra procedura e per farlo di certo in molti si sono affidati alla funzionalità 'Samsung Cloud', che consente poi di recuperare quanto salvato in un primo momento in maniera semplice e pratica online. Il servizio proprietario del brand asiatico tuttavia è destinato ad ...

Il Samsung Galaxy Tab A (2016) da 7 pollici riceve l'aggiornamento di sicurezza di gennaio : Samsung ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio 2018 e il primo dispositivo a riceverlo è il Samsung Galaxy Tab A (2016)

Fenomenale prezzo Samsung Galaxy S8 : 10 euro/mese con Wind - condizioni per tutti : Comprare il Samsung Galaxy S8 a rate con Wind conviene, a patto che siate disposti a restare fedeli all'operatore arancione per il tempo richiesto. La promozione che stiamo per descrivervi si rivolge a nuovi e già clienti (in abbonamento, ricaricabili o con P.IVA), intenzionati a mettere le mani sul top di gamma del brand asiatico. Fino al prossimo 21 gennaio 2018, difatti, sarà possibile acquistare il dispositivo a 10 euro/mese, ed in 30 ...

Samsung brevetta un nuovo slogan : aspettiamoci grandi cose dalla fotocamera di Samsung Galaxy S9 : "The Camera. Reimagined.": è questo lo slogan brevettato da Samsung, forse pronto per la campagna pubblicitaria dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus.

Samsung presenta Exynos 9810 - il nuovo Application Processor dei Galaxy S9 : Samsung presenta ufficialmente il nuovo Application Processor Exynos 9810, realizzato con processo produttivo a 10 nanometri.