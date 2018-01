: RT topcalcionews "New: Sampdoria, Romei: 'Felice per le parole di Torreira, le condizioni del Ferraris...' - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Sampdoria, Romei: 'Felice per le parole di Torreira, le condizioni del Ferraris...' - primocanale : Sampdoria, Romei a Primocanale: "Grande investimento sul manto erboso, ora si risolvano i problemi" - 1canalesport : Sampdoria, Romei a Primocanale: "Grande investimento sul manto erboso, ora si risolvano i problemi" -

Leggi la notizia su calciomercato

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , i blucerchiati sondano il terreno in vista dell'estate per Viviani (Spal, duello con la Fiorentina). Per la difesa piace Mbabu (Young Boys). In uscita Dodò ...