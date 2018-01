Salute | bevande zuccherate al bando negli ospedali inglesi

: A quanto pare il #Portogallo ha dato il buon esempio nel bandire bevande zuccherate negli ospedali e gli inglesi... - niceportugalcom : A quanto pare il #Portogallo ha dato il buon esempio nel bandire bevande zuccherate negli ospedali e gli inglesi... - GoSalute : Salute: bevande zuccherate al bando in ospedali inglesi - beverfood : Bevande fortificate progettate per offrire benefici specifici: le difficoltà tecnologiche -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Lesaranno bandite daglia partire da luglio di quest’anno. Il divieto è contenuto in una clausola che è stata inserita per la prima volta nel contratto aggiornato rilasciato dal servizio sanitario nazionale (Nhs England) per le strutture sanitarie. Se già i rivenditori avevano accettato di tagliare le vendite di queste bibite, ora la nuova regola le impedirà del tutto. La mossa implica anche un divieto per legassate ein centinaia di bar del National Health Service e caffetterie del personale. L’Inghilterra diventa così – secondo quanto riporta il ‘Telegraph’ online – il secondo Paese al mondo a introdurre una simile previsione. A fare da pioniere è stato il Portogallo lo scorso anno. Le nuove regole introducono inoltre pesanti restrizioni alla vendita di cibo ipercalorico. Dal mese di aprile, ...