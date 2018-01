Saldi al via | centri commerciali e outlet affollati

Saldi 2018 - invernali/ Oggi 5 gennaio al via gli sconti : 5 km di code su A7 verso l'outlet di Serravalle : Saldi 2018, invernali, date e calendario: le regole per fare buoni affari. Esigere trasparenza per conoscere il prezzo pieno e il prezzo di saldo.

Saldi AL VIA NEL LAZIO - ALLARME CONFESERCENTI DI ROMA : ROMA – Oggi iniziano nel LAZIO i SALDI invernali. “Questi SALDI 2018 cadono ancora in un momento di estrema difficoltà del settore abbigliamento e calzature e... L'articolo SALDI AL VIA NEL LAZIO, ALLARME CONFESERCENTI DI ROMA su ROMA Daily News.

Oggi al via in Puglia i Saldi invernali : ... muore il padre Emilio Cronaca gio 16 novembre Aveva 64 anni. Grande tifoso della Fidelis Andria, che ha diramato una nota di condoglianze Condividi Tweet Commenti 13 Casse comunali vuote, le ditte ...

Saldi invernali - il via venerdì 5 gennaio. Per il Codacons “vanno aboliti per legge” : Arriva il weekend dell’Epifania ma, soprattutto, dei Saldi. I tradizionali sconti invernali prenderanno il via venerdì 5 gennaio, ad eccezione della Basilicata e della Valle D’Aosta dove sono già iniziati. E così, sei italiani su 10 metteranno mano al portafoglio per sfruttare le occasioni di fine stagione. Parola di Confcommercio, che stima un aumento delle vendite soprattutto per i negozi tradizionali. Secondo i calcoli del ...

Saldi al via - ecco il decalogo delle associazioni dei consumatori : Torna a ridosso dell'Epifania l'appuntamento con i Saldi di fine stagione, che prendono il via in quasi tutte le regioni il 5 gennaio e dureranno circa sessanta giorni. Con alcune eccezioni: in ...

Da domani via ai Saldi : Sconti medi del 40% : In molti hanno già usufruito di qualche sconto, grazie alle promozioni lanciate prima di Natale, ma è domani che a Milano scattano i saldi invernali. A Milano come nella maggior parte delle città italiane. Come ogni anno c'è grande attesa, con i consumatori pronti a mettersi in fila pwr di assicurarsi capi e oggetti firmati a prezzi stracciati. Quest'anno lo sconto medio sarà del 40 per cento e gli addetti ai lavori si dicono ...

Venerdì 5 - Saldi al via fra le polemiche. Federmoda : «Troppo presto» : La critica: avrebbero senso a fine gennaio, ora è piena stagione. La campagna sconti fino al 18 febbraio

Saldi 2018 - via alla grande corsa. Italiani pronti a spendere ma gli sconti sono più bassi : Roma, 3 gennaio 2018 - La partenza ieri in Basilicata, oggi in Valle d'Aosta e venerdì nelle altre regioni. Stiamo parlando dei Saldi invernali 2018 , che interesseranno 15,6 milioni di famiglie e ...

Saldi invernali 2018 al via a gennaio : tutto quello che c'è da sapere - : In quasi tutte le regioni da venerdì cominciano le promozioni. Ma in Basilicata e Valle d'Aosta si parte in anticipo. Ecco il calendario e le istruzioni per trovare gli sconti migliori

Saldi al via dal 2 gennaio - prezzi giù in 280mila negozi : Pronti via, appena iniziato l’anno nuovo arrivano subito i Saldi. La stagione dei salai viene aperta dalla Basilica, martedì 2 gennaio, cui seguirà la Valle D’Aosta, il 3 gennaio, e tutte le altre Regioni...

Roma - Saldi invernali al via. La previsione Confesercenti : 'Spese tra i 250 e i 300 euro' : Mancano meno di 72 ore alla partenza ufficiale, a Roma e nel Lazio, dei saldi invernali nonostante le promozioni siano ormai partite da giorni e in moltissimi casi anche prima di Natale. Tuttavia, ...

Saldi al via. Parte la Basilicata : Ma la maggior Parte degli italiani dovrà aspettare il 5 gennaio. Sin da subito i ribassi più alti fino al 50%. Si prevede che le famiglie destineranno agli acquisti scontati una media di 150 euro"/> <...

Saldi al via - nel Lazio si parte il 5 gennaio : un consumatore su due pronto a fare acquisti : Il 2018 parte con gli sconti di fine stagione. Tra oggi e sabato scattano in tutta Italia i Saldi invernali, appuntamento particolarmente atteso dai consumatori, ma anche dalle imprese, che sperano di ...