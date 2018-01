Saldi | a Milano vendite primo giorno +5%

Saldi : Federmodamilano - partenza positiva - +5% : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - Una partenza "positiva che migliora le aspettative della vigilia" per questo giorno d’avvio dei Saldi invernali milanesi: è quanto emerge dalle prime rilevazioni effettuate da Federmodamilano (Confcommercio Milano) con un incremento, rispetto al primo giorno dei Saldi in

Saldi 2018 : quando iniziano città per città. Roma - Milano - Napoli : Saldi al via in quasi tutta Italia. Dopo l'anticipo della Basilicata e della Valle d'Aosta oggi danno l'avvio al periodo di sconti tutte le altre regioni con l'unica eccezione della Sicilia dove le promozioni partiranno dal 6 gennaio.In base agli ultimi sondaggi sarà in aumento la percentuale di italiani che acquisteranno ai Saldi invernali 2018 (61,4% contro i 58,5% dell'anno scorso). Compreranno più le donne che gli uomini (il ...

Saldi a Scalo Milano dei migliori brand di design e moda : Ben rappresentati anche casual e jeanswear con Calvin Klein, G-Star Raw, Guess, K-way, Levi's, MCS, Pepe Jeans London, Refrigiwear, Timberland, Tommy Hilfiger tra gli altri e sport & activewear con ...

Saldi 2018 - invernali/ Milano - boom atteso nel weekend : attenzione ai "super" sconti : Saldi invernali 2018, avvio anomalo a Roma. Alcuni esercizi hanno anticipato l'avvio degli sconti, anche se il calendario delle date è già noto.

Saldi : FederModaMilano - stima vendite 426 mln - 165 euro per ogni milanese : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Dal 5 gennaio partono a Milano i Saldi invernali: la stima delle vendite di FederModaMilano (Confcommercio Milano) è di 426 milioni di euro, con un acquisto medio a famiglia di 360 euro e, a persona, di 165 euro. "L'appuntamento con i Saldi invernali - afferma Renato Bor

Saldi invernali 2018 - quando iniziano : date di Milano - Roma e Napoli Video : Gennaio sta per iniziare e come tutti gli anni sara' il periodo dei Saldi invernali [Video]. Proprio a ridosso della fine delle festivita' natalizie si potra' iniziare a far shopping a prezzi ribassati. A Londra, così come nel resto del Regno Unito, si è partiti nel giorno del Boxing Day 26 dicembre, invece in Italia si comincera' alla vigilia dell’Epifania, tutti lo stesso giorno, anche se permangono alcune eccezioni. Quest’oggi andremo a ...

