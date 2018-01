Sacchetti bio | la polemica resta alta

Sacchetti ortofrutta bio a pagamento - Coop : “Siamo contrari - ecco le nostre soluzioni alternative” : Coop “presenterà a breve soluzioni e materiali di confezionamento della merce fresca e sfusa che siano effettivamente riutilizzabili, a bassissimo costo per i consumatori e di maggior vantaggio per l’ambiente”. Lo annuncia la società della grande distribuzione in una nota in cui ribadisce la sua contrarietà all’obbligo del pagamento dei Sacchetti bio e alla possibilità che questi siano portati da casa. “Coop – ...

Sacchetti biodegradabili per la spesa : 8 punti fermi : Il primo gennaio del 2018 è entrato in vigore l’obbligo per gli italiani di usare esclusivamente Sacchetti biodegradabili per pesare le merci sfuse nei supermercati, e questa mossa non è piaciuta molti. Alcuni accusano il governo di aver inventato una tassa nascosta a danno delle famiglie, altri di aver fatto un regalo ad aziende che producono buste di plastica e che sarebbero vicine al Pd. Per fare chiarezza, ecco alcune ...

Wwf : su Sacchetti bio resta prioritario l'aspetto ambientale : Ogni anno nel mondo si utilizzano circa 1.000 miliardi di sacchetti di plastica monouso. Ciò significa quasi 2 milioni ogni minuto (fonte Earth Policy Institute): la sostituzione dei sacchetti per ...

Sacchetti bio - WWF : nei mari “galleggiano 150 milioni di tonnellate di rifiuti plastici” : In riferimento alla polemica sui Sacchetti “bio“, il Wwf ha voluto sottolineare che il dibattito si è spostato “sulla questione economica piuttosto su quella che ambientale“. “Ricordare quanto il tema dell’invasione di plastiche sia centrale sia a livello mondiale, che su scale regionali più limitate è fondamentale almeno quanto chiarire il malinteso che ha generato il dibattito stesso” visto che nei ...

Sacchetti bio a pagamento anche in farmacia : "Intollerabili speculazioni nei negozi, specialmente nelle farmacie, dove i Sacchetti costano fino a 60 centesimi". La denuncia arriva dalla Federconsumatori, che si portavoce delle segnalazioni pervenute dagli utenti sul costo dei Sacchetti bio, usati nei supermercati e dai fruttivendoli."Abbiamo già denunciato - si legge in una nota di Federconsumatori - come sia certamente necessario impegnarsi a livello ...

Sacchetti biodegradabili a pagamento - tutti i chiarimenti. E se li porto da casa? Conviene? Chi li produce? 10 domande e 10 risposte : Diventati a pagamento e oggetto di polemiche Ecco tutti i chiarimenti, i rischi per la salute e i costi del «fai da te»

Sacchetti bio : davvero la salute del mare non vale uno spicciolo? : Alzi la mano chi non sarebbe disposto a donare 5 o 10 euro l'anno per salvare la fauna marina del mondo dallo sterminio, e quindi implicitamente anche la razza umana, in buona parte dipendente dalla ...

Sacchetti “bio” - l’unico neo è la circolare ministeriale (assente) : Una legge, quella che dal 1 gennaio ha reso obbligatori i Sacchetti ‘bio‘ nei reparti ortofrutta dei supermercati, che contribuisce a contrastare l’inquinamento da plastica, permette di riconvertire vecchi impianti chimici, contribuisce a migliorare la raccolta differenziata dell’organico. Una “norma sacrosanta finita però nel tritacarne mediatico per alcuni errori imperdonabili commessi dal governo: i tempi e il ...

La norma sui SACCHETTI BIODEGRADABILI ultraleggeri ha scatenato un gran caos. Tutta colpa di una norma stupida sulL'obbligo di pagamento.

Ecco tutta la verità sui Sacchetti bioIl governo nega - ma è una vera tassa : Dal 1° gennaio sacchetti a pagamento. Il governo nega il balzello ma è comunque una nuova tassa. E ne beneficiano l'azienda dell'amica di Renzi e Legambiente, a cui Gentiloni è molto legato Segui su affaritaliani.it

Caos Sacchetti bio : Le buste di plastica biodegradabili per frutta e verdura devono essere pagate per forza dai consumatori. Però possono essere portate da casa, basta che siano nuove. E comunque il costo del sacchetto ...

Il ministero della Salute chiarisce : “I Sacchetti bio si possono portare da casa” : I sacchetti che dal 1° gennaio sono a pagamento non possono essere riutilizzati, ciò non significa che le persone non possano portarseli da casa, a patto che siano adatti allo scopo e monouso. Questa la conclusione a cui è giunto il ministero della Salute, aggiungendo che i titolare dell’esercizio commerciale hanno il diritto di controllare che i sacchetti siano idonei. Il segretario generale Giuseppe Ruocco spiega che “il riutilizzo dei ...

Sacchetti biodegradabili - due motivi per cui dovremmo arrabbiarci davvero : I Sacchetti biodegradabili quanto costano? Come funziona novità dei Sacchetti biodegradabili? Perchè paghiamo Sacchetti biodegradabili? Il 2018 è già iniziato all’insegna delle polemiche. Come riporta Donna Moderna, sono aumentate sia la bolletta della luce – per le famiglie e i piccoli consumatori che ancora sono nel mercato a maggior tutela – del 5,3% nel primo trimestre dell’anno, sia la bolletta del gas, sempre nei primi tre mesi ...