Sabato 13 gennaio torna C’è Posta Per Te!

Ascolti TV | Sabato 6 gennaio 2018. Soliti Ignoti 21.2% - Rock Economy 14.6%. Testa a testa tra Il Sabato Italiano (12%-14.7%) e Verissimo (13.6%-13%) : Amaudes Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia (i biglietti vincenti) ha conquistato 4.886.000 spettatori pari al 21.2% di share (qui gli Ascolti dello Speciale Lotteria di Affari Tuoi di un anno fa). Su Canale 5 la replica di Rock Economy ha raccolto davanti al video 3.401.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 Alice in Wonderland ha interessato 1.396.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Garfield – Il ...

Programmi TV di stasera - Sabato 6 gennaio 2018. Su Rai1 l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia con Amadeus : Amadeus Rai1, ore 20.35: Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia E’ lo show condotto da Amadeus ad essere abbinato quest’anno alla Lotteria Italia nella serata dell’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ospiti della serata: Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Manuela Arcuri, Vittoria Puccini, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Iva Zanicchi, Pupo, Paolo Fox e il Circo Medrano. La partita sarà ...

Estrazione VinciCasa di Sabato 6 Gennaio 2018 : Estrazione VinciCasa di sabato 6 Gennaio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 6, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 06/01/2018 Combinazione Vincente 4 15 25 31 34 COMMENTO – Nell’Estrazione delle befana nessuno centra il 5, sono 6 le vincite con punti 4, ognuno vince 772,77 euro. Il montepremi del concorso è di 113.087,00 euro, […]

Gli 80 anni di Adriano Celentano in tv - su Rai1 e Raiplay Sabato 6 gennaio gli speciali Techetecheté e I Favolosi : Gli 80 anni di Adriano Celentano non potevano certo passare in osservati in Rai. Se nel giorno del suo compleanno Canale5 ritrasmette in prima serata il concerto all'Arena di Verona Rock Economy, la tv pubblica dedica all'anniversario del 6 gennaio una puntata speciale di Techetecheté e non solo. Nel giorno del compleanno del Molleggiato, Rai1 trasmette alle 18.40 uno speciale a lui dedicato con una carrellata dei suoi grandi successi, ...

Stasera in TV : Film di Oggi Sabato 6 Gennaio 2018 : Alice in Wonderland: il trailer in italiano del Film di Tim Burton Trama del Film : La diciannovenne Alice, dopo tanti anni torna nel mondo incantato da lei visitato quando era bambina; lì ritrova i ...

Oroscopo del giorno oggi Sabato 6 gennaio 2018 : Oroscopo del giorno: Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi sabato 6 gennaio 2018... L'articolo Oroscopo del giorno oggi sabato 6 gennaio 2018 su Roma Daily News.

OGGI Sabato 6 gennaio Epiphanie du Seigneur : I Re Magi non giunsero a mani vuote a Betlemme, per il Re dell'Universo, che si manifestava al mondo (Epifania), avevano preparato dei doni, che presentarono con immenso onore: l'oro, che indica la ...

Sport invernali - tutti gli eventi di Sabato 6 gennaio : programma - orari e tv : Epifania davvero ricchissima per gli Sport invernali. sabato 6 gennaio pieno zeppo di gare tra neve e ghiaccio, una scorpacciata per avvicinarsi nel miglior modo possibile alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà da divertirsi in moltissime discipline. I riflettori sono puntati sullo sci alpino con i due giganti: quello maschile ad Adelboden, quello femminile a Kranjska Gora. Attenzione anche allo sci di fondo con la penultima tappa ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 6 Gennaio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 6 Gennaio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121).<st...

Sabato 6 Gennaio sui canali Sky Cinema HD e Sky 3D : Il Ggg - Il grande gigante gentileSteven Spielberg adatta il romanzo di Roald Dahl nella pellicola con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante aiutandolo a frenare la furia cannibale dei suoi simili. (SKY Cinema UNO HD e SKY 3D ore 21.15) Agente 007 - Missione GoldfingerCocktail d'azione e ironia nel terzo capitolo della saga con Sean Connery memorabile 007. Il folle miliardario Goldfinger, aiutato dal terribile scagn...

Il film consigliato di oggi - Sabato 6 gennaio : “Alice in Wonderland” : Buongiorno e buona Epifania a tutti! Cosa avete trovato stamattina nella calza? La Befana vi ha lasciato dolcetti o carbone? Il nostro regalo di oggi è un altro dei capolavoro Disney, che in questo periodo dell’anno non mancano mai. Così, dopo il romantico Cenerentola andato in onda ieri, il film consigliato per stasera è l’avventuroso Alice in Wonderland, che chiuderà le feste natalizie. film consigliato: ‘Alice in ...

Roma Atalanta streaming live gratis diretta oggi su link - Rojadirecta - siti streaming Sabato 6 gennaio : I tifosi della Roma non vedono l'ora di sostenere la propria squadra del cuore contro la pericolosa Atalanta. Che si presenterà all'Olimpico dopo aver battuto il Napoli al San Paolo in Coppa Italia.