Rugby | Eccellenza 2018 | inizia il girone di ritorno! Calvisano attende I Medicei | Rovigo

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica della nona giornata. Calvisano campione d’inverno : Si gioca anche prima di Natale nel campionato di Eccellenza di Rugby. nona giornata andata in scena, come di consueto, di sabato: il Calvisano vince a Mogliano per 29-12 e si laurea campione d’inverno. Bene anche il Rovigo che nell’atteso derby con il Petrarca Padova riesce a spuntarla, restando così vicino alla capolista. C’è il vuoto alle loro spalle: oltre al già citato Padova, bene le Fiamme Oro che sono quarte con la ...

Rugby - Trofeo Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica della quarta giornata. San Donà in finale : quarta giornata per quanto riguarda il Trofeo Eccellenza di Rugby. Come di consueto sono due gli incontri in programma. A Reggio Emilia il Lafert San Donà la spunta di misura sui padroni di casa del Conad Reggio per 31-29 e agguantano, con due giornate di anticipo, il pass per la finale. A Roma vittoria per le Fiamme Oro nel derby con la Lazio: anche per i capitolini c’è un piede verso l’ultimo atto. Andiamo a riepilogare i risultati ...

Rugby - Trofeo Eccellenza 2017-2018 : San Donà e Fiamme Oro per la finale : Si giocano un pezzo importante del Trofeo Eccellenza domani pomeriggio San Donà e Fiamme Oro: le due formazioni potrebbero staccare già domani il pass per l’atto conclusivo. Nel Girone 1 San Donà sarà ospite di Reggio in una gara che può dare esiti molto diversi: in caso di una vittoria degli ospiti, con qualsiasi punteggio, San Donà sarà promossa in finale, invece in caso di una vittoria con bonus offensivo dei padroni di casa, potrebbe ...

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Calvisano torna in testa : Due gli incontri in questa domenica dedicata all’Eccellenza di Rugby per completare l’ottava giornata, iniziata ieri con tre anticipi (clicca qui per i risultati). Fondamentale la vittoria odierna per il Calvisano: il Patarò in casa si impone nettamente sulla Lazio, riconquistando la vetta della classifica che era stata per un solo giorno nelle mani del Rovigo. Successo anche per il Conad Reggio che batte in casa il Mogliano. Andiamo ...

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Giocati solo tre incontri come anticipi : Tre soli incontri Giocati nell’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza di Rugby in questo sabato pomeriggio (domani le altre due partite). Sfrutta la situazione e vola in testa il FEMI-CZ Rovigo, che batte 31-18 il Toscana Aeroporti I Medicei in trasferta, salendo a quota 32 punti in classifica, in attesa del match di domani del Calvisano. Successi interni e sofferti per il Petrarca Padova e le Fiamme Oro che ...

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica dopo la settima giornata. Cade Calvisano - si avvicinano Rovigo e Padova : Nella settima giornata del campionato di Eccellenza di Rugby, Calvisano perde l’imbattibilità a Rovigo, riaprendo la corsa alla vetta della classifica, alla quale si iscrive anche Padova, che va a vincere a San Donà. Altro successo esterno di giornata quello delle Fiamme Oro, corsare in casa de I Medicei, mentre Viadana batte Reggio e si issa in terza posizione. In coda Lazio batte in volata Mogliano. Programma e risultati sesta giornata ...

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica dopo la sesta giornata. Calvisano in fuga : Nella quarta giornata del campionato di Eccellenza di Rugby, Calvisano non sbaglia e batte San Donà per 33-18, mentre Rovigo fa registrare l’unico successo esterno di giornata espugnando Mogliano per 22-28. Le Fiamme Oro si rilanciano asfaltando Viadana con un netto 35-7, mentre Padova legittima un buon inizio di stagione battendo, seppur a fatica, I Medicei per 17-10. Nello scontro tra le ultime della classe, Reggio batte Lazio ...

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica della quinta giornata. Calvisano la spunta di misura : quinta giornata per il campionato d’Eccellenza di Rugby. Resta in vetta a punteggio pieno il Calvisano che la spunta di misura in casa del Viadana. Segue un gruppetto a quota 18: successi odierni per Petrarca Padova, Lafert San Donà e Rovigo. Andiamo a rivivere il turno odierno con i risultati e la classifica aggiornata. quinta giornata 15:00 Lafert San Donà – Mogliano Rugby 36 : 7 Arbitro: Federico Meconi ...

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica dopo la quarta giornata. Calvisano tenta la fuga : Va a Calvisano il big match della quarta giornata del campionato di Eccellenza di Rugby, al temine di un incontro tiratissimo contro Padova: i patavini si arrendono soltanto nel finale per 19-16. I Medicei asfaltano Mogliano, mentre le Fiamme Oro espugnano senza problemi Reggio. Programma e risultati quarta giornata Eccellenza Lazio-San Donà 20-27 (ieri) Rovigo-Viadana 28-24 (ieri) Calvisano-Padova 19-16 Mogliano-I Medicei 10-49 Reggio-Fiamme ...