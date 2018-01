Roma | per Nainggolan il Guangzhou Evergrande pronto a offrire 40 milioni

Calciomercato Roma - Nainggolan in Cina? il Guangzhou prepara una super offerta : Calciomercato Roma – La bravata di Capodanno rischia di costare cara a Nainggolan. Come è giusto che sia, la Roma è pronta a punire il giocatore non solo con una multa ma probabilmente anche con la tribuna per la sfida con l’Atalanta. Un segnale forte da parte del club giallorosso per mettere le cose in chiaro anche per il futuro. Nel frattempo attorno al centrocampista belga cominciano a circolare nuovamente rumors di mercato. ...

Roma - offerta dalla Cina per Nainggolan : i dettagli : Roma, offerta dalla Cina per Nainggolan: i dettagli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, offerta dalla Cina PER Nainggolan – I rapporti tra Radja Nainggolan e la Roma sembrano essere ai minimi storici. Nonostante la multa, il club giallorosso non avrebbe ancora digerito il video con tanto di alcool e bestemmie girato dal belga la notte di Capodanno. ...

Roma-Benfica : nella trattativa per Peres può rientrare Fernandes : Come riporta Sky Sport, i portoghesi offrirebbero 9 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, più 1 milione di bonus. Dal canto loro i giallorossi chiedono invece al Benfica di opzionare il ...

Supermercati e negozi aperti all'Epifania 2018/ Domani 6 gennaio - Roma e Milano : lista dei centri commerciali : Supermercati e negozi aperti all'Epifania 2018: le ultime notizie sulle aperture di oggi, 6 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. La lista dei centri commerciali aperti, da Roma a Milano(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:52:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Moreno e Under al Sassuolo per Politano (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:41:00 GMT)

Trucco permanente : le tendenze del 2018 a Roma : A Roma si trovano i migliori professionisti specializzati in Trucco permanente e Trucco semipermanente. Ad attrarre queste importanti professionalità sono diversi fattori. Innanzitutto il mondo del cinema e dello spettacolo che si ritrova nella Capitale tra studi televisivi e set…Continua a leggere →

Roma-Benfica - contatti in corso per il trasferimento di Bruno Peres : Prosegue il contatto tra il Benfica e la Roma per Bruno Peres . Secondo Sky Sport , però, c'è ancora una certa distanza tra i due club, relativa anche alla formula del trasferimento: i portoghesi vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, i giallorossi invece vorrebbero ...

Musica per Roma chiude con +7% presenze : A salire è anche il numero di eventi giunti a 617 tra concerti, il nuovo Festival Economia Come e la rassegna RETAPE, spettacoli, lezioni, laboratori e incontri a pagamento e gratuiti. Con la Befana ...

Calciomercato Roma : Gimenez obiettivo per la difesa : Calciomercato Roma: Gimenez obiettivo per la difesa Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Roma, Gimenez- Nei giorni scorsi, la Roma ha avuto alcuni contatti con l’Atletico Madrid per parlare di Juanfran. In verità, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Monchi ha avviato i contatti per il difensore uruguaiano ...

A Roma la spesa più alta per slot e videolotteries : slot e VLT: nel primo semestre: 2017 a Roma spesi 271,3 milioni, “sorpresa” Prato a 43,2 milioni È Roma a occupare il primo posto nella... L'articolo A Roma la spesa più alta per slot e videolotteries su Roma Daily News.

Fondazione Musica per Roma : 2017 +7% di presenze rispetto al 2016 : Roma, 4 gen. (askanews) Chiude con un segno positivo il quindicesimo anno dell'attività della Fondazione Musica per Roma. Il 2017 comunica la Fondazione segna infatti un +7% di presenze rispetto all'...

Roma - Manolas perdona Nainggolan : “Sa di aver sbagliato - c’è bisogno di lui” : Roma, Manolas perdona Nainggolan: “Sa di aver sbagliato, c’è bisogno di lui” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Manolas perdona Nainggolan – La Roma non sta vivendo un buon momento sia di forma che di risultati: nel mese di dicembre infatti sono arrivati i ko in campionato contro la Juventus e in Coppa Italia contro il Torino. ...

Roma - la prima donna italiana con una mano bionica per restituire senso del tatto : Almerina Mascarello ha testato l'impianto per sei mesi, anche al di fuori del laboratorio. "È andata al ristorante, ha raccolto dei fiori, ha fatto cose...

CALCIOMERCATO Roma/ News - dg Genoa Perinetti : stimiamo Skorpuski ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:17:00 GMT)