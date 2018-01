Roma | offerta dalla Cina per Nainggolan | i dettagli

DIRETTA/ Juventus-Roma (risultato finale 1-0) info streaming video e tv : vittoria sofferta per i bianconeri! : DIRETTA Juventus Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il big match dell'Allianz Stadium infiamma la diciottesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 22:34:00 GMT)

Pendolaria 2017 - Roma-Lido la linea peggiore. “Offerta in aumento solo per i 170mila viaggiatori dell’alta velocità” : Aumenta l’offerta di treni ad alta velocità, mentre il servizio per i pendolari continua a peggiorare. Basti pensare che 7 anni fa, prima dei tagli, circolava il 6,5% di treni regionali in più e il 20% degli Intercity. Eppure i viaggiatori che beneficiano dei servizi ad alta velocità sono 170mila contro i tre milioni circa di pendolari che si spostano ogni giorno. Questi i dati emersi dal dossier Pendolaria 2017 pubblicato da Legambiente che ...

Roma - Raggi : riqualificare offerta formativa è priorità Giunta : Roma, 5 dic. (askanews) 'La Giricoccola è una scuola dell'infanzia composta da due sezioni a tempo pieno e in grado di accogliere 50 bambini. È dotata di una villetta con tetto in legno, portico e ...

Calciomercato Roma/ News - futuro Sanabria : pronta la controfferta del Betis (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: Monchi ha parlato dei ritorni di Emerson Palmieri e Schick.(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 11:23:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Romagnoli sempre nel mirino : pronta l’offerta (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: frizioni tra Courtois e Chelsea, Beppe Marotta monitora.(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 11:28:00 GMT)

Lufthansa a Roma per l'offerta Alitalia : Una giornata di incontri per valutare la proposta di Lufthansa e capire le reali intenzioni del gigante dei cieli. Vanno in scena oggi gli appuntamenti tra i vertici del vettore tedesco e i commissari ...

Roma - Dzeko dice no a un'offerta shock dalla Cina : Edin Dzeko vuole restare alla Roma . Come rivela il Corriere dello Sport , il centravanti bosniaco - legato ai giallorossi fino al 2020 - ha ricevuto un'allettante proposta dalla Cina , dopo quella del Tianjin Quanjian arrivata la scorsa primavera, e la cifra messa ...

CALCIOMERCATO Roma/ News - Emerson : c’è un’offerta da 25 milioni (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: Karsdorp e l'emozione del debutto con la maglia giallorossa(Pubblicato il Fri, 27 Oct 2017 09:33:00 GMT)